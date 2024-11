Spis treści

Dolnośląskie uzdrowiska zachwycają kuracjuszy. Te miejscowości są odwiedzane najczęściej

Dolny Śląsk to jeden z najpiękniejszych regionów w Polsce, który potrafi zachwycić pod wieloma względami. To właśnie ten obszar uznawany jest poniekąd za stolicę kuracjuszy, bowiem w okolicy znajduje się sporo miejscowości uzdrowiskowych, gdzie odwiedzający mogą wypocząć wśród natury. O jakich konkretnie miejscach mowa?

Najpopularniejsze uzdrowiska na Dolnym Śląsku

Świeradów-Zdrój

Polanica-Zdrój

Karpacz

Kłodzko

Kudowa-Zdrój

Lądek-Zdrój.

Niestety we wrześniu wiele miast w tej lokalizacji nawiedziła powódź, a powrót do "normalności" nadal trwa. Między innymi w słynnym Lądku-Zdroju mieszkańcy stale walczą ze zniszczeniami, lecz co ciekawe od 22 października wznowiono tam realizowanie turnusów szpitalnych i sanatoryjnych.

Powrót do normalności w znanym uzdrowisku. Władze miasta czekają na turystów i kuracjuszy

Wrześniowa powódź w Lądku-Zdroju doprowadziła do wielu zniszczeń, które po dziś dzień widać na miejscu gołym okiem. Mimo to jednak władze miasta zachęcają do odwiedzin, bowiem turystyka w tym momencie jest iście ważna.

Obiekty uzdrowiskowe i sanatoryjne także próbują przyciągać kuracjuszy do przyjazdu. W mieście działa już m.in. Pijalnia Wód Mineralnych, czyli jedna z najważniejszych dla pacjentów ośrodków atrakcji.

Czarne chmury wiszą jednak nadal nad mało znaną, lecz jedyną w swoim rodzaju atrakcją, o której większość kuracjuszy nie ma pojęcia. O czym konkretnie mowa? Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Przeczytaj także: Lądek-Zdrój ponownie otwiera się dla kuracjuszy! Turnusy już niebawem. NFZ wydało komunikat

Lądek-Zdrój skrywa prawdziwy skarb! To jedyne takie miejsce w Polsce

Perełką Lądka-Zdroju, o której mało kto wie, jest most nad Białą Lądecką. Jego historia sięga lat 30. XX wieku - łączył wówczas dwa obiekty, a mianowicie willę przy ul. Spacerowej i sanatoryjny budynek zabiegowy przy ul. Kościuszki.

Aktualnie most należy niestety do osoby prywatnej i nie da się go odwiedzić w środku, lecz mimo to warto spojrzeć na wyjątkową przeprawę, chociaż z zewnątrz w szczególności z tego względu, że przyszłość mostu była niepewna po wrześniowej powodzi. Istniało bowiem ryzyko, iż budowla zniknie z krajobrazu miejscowości. Na ten moment jednak most nadal można podziwiać i nie zapowiada się, by coś miało się zmienić.

Krytą budowlę z charakterystycznymi wieżyczkami i rzygaczami w kształcie smoczej głowy zaprojektował Felix Henry. To iście wyjątkowe miejsce zarówno w Polsce, jak i w Europie, więc bez wątpienia będąc w okolicy, warto udać się w okolice ul. Kościuszki, by spojrzeć na perłę uzdrowiska.

Zachęcamy także do sprawdzenia naszej galerii zdjęć powyżej, w której znajdziecie fotografie mostu.