Jedna osoba nie żyje, trzy poszkodowane! Potężne zderzenie trzech aut. Horror na Dolnym Śląsku

Michał Michalak
2025-11-07 11:22

60-letni kierowca audi zginął w wypadku, do którego doszło w Ratajnie pod Dzierżoniowem w piątek, 7 listopada. Jak wstępnie informuje policja, do zdarzenia doszło, gdy kierujący fordem 37-latek zjechał nagle na przeciwny pas ruchu, zderzając się z autem ofiary. Jakby tego było mało, młodszy z mężczyzn staranował jeszcze citroena, którego prowadził 54-latek. Trzy osoby zostały poszkodowane.

Śmiertelny wypadek pod Dzierżoniowem

  • Tragiczny wypadek na drodze w Ratajnie w piątek, 7 listopada, rano.
  • Kierowca forda zjechał na przeciwległy pas, zderzając się czołowo z audi, którego prowadzący w wieku 60 lat zginął na miejscu.
  • Policja ustala okoliczności zdarzenia pod nadzorem prokuratury.

Ratajno. Śmiertelne zderzenie trzech aut. Nie żyje 60-latek z audi

Dwie z trzech osób poszkodowanych w wypadku w Ratajnie pod Dzierżoniowem zostały zabrane do szpitala: to 37-latek kierujący fordem i pasażerka audi - wiozący kobietę 60-latek zginął na miejscu. Do tragedii doszło w piątek, 7 listopada, po godz. 5, a policja poczyniła już wstępne ustalenia dotyczące zdarzenia. 

37-letni kierujący fordem zjechał na przeciwległy pas ruchu i doprowadził do czołowego zderzenia za audi prowadzonym przez 60-letniego mężczyznę. Samochód ford siłą odrzutu uderzył jeszcze w citroena, za kierownicą którego siedział 54-latek - poinformowali policjanci z Dzierżoniowa.

Trzecia z poszkodowanych osób, tj. prowadzący citroena mężczyzna, nie odniosła poważnych obrażeń i nie została hospitalizowany.

Z uwagi na fakt, iż droga jest nieprzejezdna, policjanci zorganizowali objazdy przez miejscowości: Oleszna, Jaźwina i Sieniawka - dodają mundurowi.

Na miejscu trwają czynności procesowe z udziałem biegłego z zakresu wypadków, które są nadzorowane przez prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Dzierżoniowie.

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym. Co zrobić?

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym to kluczowy element ratowania życia. Przede wszystkim zachowaj spokój i zabezpiecz miejsce zdarzenia – ustaw trójkąt ostrzegawczy i włącz światła awaryjne, by uniknąć kolejnych kolizji. Załóż kamizelkę odblaskową. Sprawdź, czy poszkodowani są przytomni i oddychają. Jeśli tak, nie ruszaj ich, chyba że są w bezpośrednim niebezpieczeństwie (np. pożar). Zadzwoń na numer alarmowy 112, podaj dokładną lokalizację, liczbę rannych i ich stan. Jeśli osoba nie oddycha, rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO) – 30 uciśnięć i 2 wdechy. Jeśli masz apteczkę, użyj materiałów opatrunkowych do zatamowania krwawienia. Staraj się uspokajać poszkodowanych i monitoruj ich stan do przyjazdu służb. Nigdy nie podawaj poszkodowanym jedzenia ani picia. Pamiętaj – szybka i prawidłowa reakcja może uratować życie.

Kobieta potrącona na przejściu dla pieszych. Szokujące nagranie z wypadku

