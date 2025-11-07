Wypadek we Wrocławiu na ul. Kazimierza Wielkiego zakończył się tragicznie.

Wrocław. Śmiertelny wypadek na przejściu. 38-latek miał zielone światło

Policja we Wrocławiu bada pod nadzorem tamtejszej prokuratury kulisy śmiertelnego wypadku na przejściu dla pieszych na ul. Kazimierza Wielkiego. Ofiara śmiertelna zdarzenia to 38-letni mężczyzna, który przechodził przez pasy na zielonym świetle. Uderzyła w niego kierująca samochodem osobowym 77-letnia kobieta.

- Jest oczywiście za wcześnie, by powiedzieć, dlaczego doszło do potrącenia, mimo że przejście dla pieszych było objęte sygnalizacją, a poszkodowany miał zielone światło. W tej sprawie trwają czynności prokuratury i to ona będzie udzielać dalszych informacji w tej sprawie - przekazała w rozmowie z "Super Expressem" aspirantka sztabowa Anna Nicer z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Prowadząca osobówkę kobieta była trzeźwa.

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym. Co zrobić?

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym to kluczowy element ratowania życia. Przede wszystkim zachowaj spokój i zabezpiecz miejsce zdarzenia – ustaw trójkąt ostrzegawczy i włącz światła awaryjne, by uniknąć kolejnych kolizji. Załóż kamizelkę odblaskową. Sprawdź, czy poszkodowani są przytomni i oddychają. Jeśli tak, nie ruszaj ich, chyba że są w bezpośrednim niebezpieczeństwie (np. pożar). Zadzwoń na numer alarmowy 112, podaj dokładną lokalizację, liczbę rannych i ich stan. Jeśli osoba nie oddycha, rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO) – 30 uciśnięć i 2 wdechy. Jeśli masz apteczkę, użyj materiałów opatrunkowych do zatamowania krwawienia. Staraj się uspokajać poszkodowanych i monitoruj ich stan do przyjazdu służb. Nigdy nie podawaj poszkodowanym jedzenia ani picia. Pamiętaj – szybka i prawidłowa reakcja może uratować życie.