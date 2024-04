Zmiana czasu 2024. Kiedy jest weekendowa zmiana czasu? To musisz wiedzieć

Legnica. Recydywista zaatakował kobietę

Do dramatycznych wydarzeń doszło w miniony piątek, 29 marca, około godziny 2 w nocy. Na jednej z ulic Legnicy 46-letni mężczyzna zaatakował kobietę - wciągnął ją do klatki schodowej, kilka razy uderzył w twarz, a następnie okradł. - Sprawca zabrał złoty łańcuszek, pierścionki oraz telefon komórkowy. Wartość strat jakie oszacowała kobieta to blisko 20 tysięcy złotych - informuje kom. Jagoda Ekiert z policji w Legnicy.

Do poszukiwań bandyty włączyli się funkcjonariusze operacyjni z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu, którzy błyskawicznie wytypowali potencjalnego sprawcę. - O świcie policjanci siłowo weszli do jednego z mieszkań w Legnicy, gdzie zatrzymali podejrzanego o rozbój – dodaje kom. Jagoda Ekiert.

Mężczyzna był kompletnie zaskoczony, nie zdążył nawet ukryć zrabowanych łupów. 46-latek usłyszał zarzut rozboju i uszkodzenia ciała, aż do napadu doszło w warunkach tzw. recydywy grozi mu teraz kara do 22,5 roku pozbawienia wolności.