We Wrocławiu zawyją syreny. Mieszkańcy usłyszą komunikat: "UWAGA! UWAGA! UWAGA!"

W piątek, 24 stycznia we Wrocławiu zostanie przeprowadzony test sprawności systemu syren alarmowych. Zacznie się on od trzykrotnie powtórzonego komunikatu: "UWAGA! UWAGA! UWAGA!", po którym będzie wyemitowany trwający minutę sygnał akustyczny. We Wrocławiu znajduje się 41 syren alarmowych, zlokalizowanych w różnych częściach miasta.