Zostawił list i postrzelił się w głowę pod szpitalem. Tragedia w Wałbrzychu

Wałbrzych: 84-latek strzelił sobie w głowę pod szpitalem

Do tragicznego zdarzenia doszło w środę, 28 grudnia około południa pod szpitalem przy ul. Batorego w Wałbrzychu. Jak podaje "Gazeta Wrocławska", 84-letni mężczyzna, przebywający w pobliżu lecznicy, wyciągnął broń i strzelił sobie w głowę. Wszystko wskazuje na to, że popełnił samobójstwo. Nieoficjalnie senior zostawił list pożegnalny zaadresowany do swoich bliskich. Na miejscu zdarzenia pracowała policja pod nadzorem prokuratora. Śledczy będą dążyli do ustalenia okoliczności śmierci 84-latka.

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

