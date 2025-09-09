Wandale zniszczyli tramwaj we Wrocławiu. Policja szuka sprawców. Jest nagroda

Sebastian Chrostowski
2025-09-09 17:21

We Wrocławiu grupa zamaskowanych osób zatrzymała tramwaj i pomalowała go sprayem na pętli Krzyki. Nikomu nic się nie stało, ale to kolejny przypadek wandalizmu w stolicy Dolnego Śląska. Sprawą zajmuje się policja.

Autor: @wroclaw_info/X (3) & Shutterstock/ Materiały prasowe
Akt wandalizmu we Wrocławiu. Grupa zamaskowanych osób zamalowała drzwi i szyby tramwaju. Sprawcy biegli po torach i jezdni, stwarzając niebezpieczeństwo dla innych uczestników ruchu.

Zniszczony tramwaj został niezwłocznie skierowany do zajezdni, jego oczyszczenie kosztowało blisko 10 tysięcy złotych. MPK Wrocław prosi o pomoc w ustaleniu sprawcy. Jeśli ktoś rozpoznaje osoby na nagraniu, powinien zgłosić to policji. Dla tego, kto pomoże w rozpoznaniu sprawców, czeka nagroda w wysokości 10 000 zł!

Wrocławski incydent to kolejny przykład wandalizmu, z którym borykają się miasta w całej Polsce. Niszczenie mienia publicznego to nie tylko strata finansowa, ale także przejaw braku szacunku dla wspólnego dobra. Władze Wrocławia apelują o wzmożoną czujność i reagowanie na wszelkie akty wandalizmu.

Źródło: MPK Wrocław

