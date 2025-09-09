Wandale zniszczyli tramwaj we Wrocławiu. Policja szuka sprawców. Jest nagroda

Wandalizm we Wrocławiu. Zamaskowani napadli na tramwaj! MPK oferuje nagrodę za pomoc w ujęciu sprawców

Akt wandalizmu we Wrocławiu. Grupa zamaskowanych osób zamalowała drzwi i szyby tramwaju. Sprawcy biegli po torach i jezdni, stwarzając niebezpieczeństwo dla innych uczestników ruchu.

Zniszczony tramwaj został niezwłocznie skierowany do zajezdni, jego oczyszczenie kosztowało blisko 10 tysięcy złotych. MPK Wrocław prosi o pomoc w ustaleniu sprawcy. Jeśli ktoś rozpoznaje osoby na nagraniu, powinien zgłosić to policji. Dla tego, kto pomoże w rozpoznaniu sprawców, czeka nagroda w wysokości 10 000 zł!

Wrocławski incydent to kolejny przykład wandalizmu, z którym borykają się miasta w całej Polsce. Niszczenie mienia publicznego to nie tylko strata finansowa, ale także przejaw braku szacunku dla wspólnego dobra. Władze Wrocławia apelują o wzmożoną czujność i reagowanie na wszelkie akty wandalizmu.

Źródło: MPK Wrocław

🔴 Atak na tramwaj @AlertMPK Wrocław – zamaskowana grupa zatrzymała pojazd i pomalowała go sprayem na pętli Krzyki. Nikomu nic się nie stało, ale to kolejny przypadek wandalizmu we Wrocławiu. Sprawą zajmuje się policja. Więcej informacji 👉 https://t.co/3eymViTMQ6 ✍️ pic.twitter.com/fUkod2ZTc1— Wroclaw (@wroclaw_info) September 9, 2025

