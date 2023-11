Wbiegła prosto pod auto, na głowie miała kaptur. Przerażające nagranie z kamerki

Widziałeś go?

Nagranie z niebezpiecznego zdarzenia, do którego miało dojść w sobotę, 18 listopada na jednej ulic Wrocławia, trafiło do sieci. Opublikował je na swoim profilu w serwisie X (dawnym Twitterze) "Stop Cham", który nagłaśnia wszelkie niebezpieczne i patologiczne zachowania na polskich drogach. Na krótkim, trwającym zaledwie 20 sekund filmie widzimy jak kobieta z kapturem na głowie wbiega na jezdnię w niedozwolonym miejscu, nie upewniając się wcześniej czy nadjeżdża jakikolwiek pojazd. Piesza wpada wprost pod koła samochodu, odbija się od maski i upada na jezdnię.

Chociaż cała sytuacja wyglądała bardzo groźnie, piesza miała dużo szczęścia. Po upadku samodzielnie udało jej się wstać. "Piesza stwierdziła że nic się jej nie stało, przeprosiła i przeszła na zielonym" - czytamy na profilu "Stop Cham".

Takie nieostrożne i nieodpowiedzialne zachowanie pieszych może mieć katastrofalne skutki, gdyż kierowca, nawet gdy porusza się z niewielką prędkością, może nie mieć żadnych szans, by wyhamować w ułamku sekundy. Jest to również wykroczenie. Warto również pamiętać, że wtargnięcie na jezdnię pod nadjeżdżający pojazd jest również wykroczeniem zagrożonym mandatem do 200 złotych.

Wtargnięcie na jezdnię we Wrocławiu 😱⚠"Piesza stwierdziła że nic się jej nie stało, przeprosiła i przeszła na zielonym ..."18.11.2023 Wrocław pic.twitter.com/GWiwDuJ8vB— StopCham (@Stop_Cham) November 19, 2023

