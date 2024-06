Opolskie. 34-latek zatrzymany za dwie próby gwałtu

8 i 15 czerwca - to w tych dniach w województwie opolskim doszło do dwóch prób gwałtu, za które odpowiada ten sam mężczyzna. To 34-letni mieszkaniec województwa łódzkiego, który po usłyszeniu zarzutów przyznał się do winy. Do zatrzymania napastnika doszło dzięki czujności rowerzysty, który 15 czerwca rano jechał przez miejscowość Ozimek. Zauważył tam podejrzanego, który wciągnął do rowu kobietę, usiłując ją zgwałcić. Świadek powiadomił o wszystkim policjantów.

- Funkcjonariusze od razu pojechali we wskazane miejsce. Już po chwili mundurowi zatrzymali stawiającego opór napastnika. Natomiast pokrzywdzona kobieta od razu trafiła pod opiekę lekarzy - informuje Komenda Wojewódzka Policji w Opolu.

Jak się później okazało, ten sam mężczyzna stoi za próbą gwałtu z 8 czerwca br., szczegółów której mundurowi jednak nie podają. 34-latek został już tymczasowo aresztowany. Za zarzucane przestępstwa grozi mu kara maksymalna do 12 lat więzienia.