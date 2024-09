Pogoda na weekend: upał i burze. W tym regionie będzie najgorzej

W całym kraju obowiązują ostrzeżenia przed upałem. Gorąco będzie co najmniej do poniedziałku 9 września. Alerty ogłoszono dla województwa zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, opolskiego, wschodniej części woj. śląskiego. - Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 29°C do 32°C. Temperatura minimalna w nocy od 15°C do 18°C - czytamy w ostrzeżeniu wydanym dla mieszkańców Wrocławia.

Oprócz tego, że będzie gorąco, to będzie także burzowo. Poniżej szczegóły.

W sobotę słonecznie, na południu i południowym zachodzie lokalnie większe zachmurzenie i tam możliwe przelotne opady deszczu oraz burze. Prognozowana suma opadów do 15 mm. Najchłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich, od 25°C do 27°C. Na pozostałym obszarze upalnie, od 29°C do 32°C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. W rejonach burz porywisty - czytamy w komunikacie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

W niedzielę (8 września) będzie słonecznie, ale na zachodzie i na południu spodziewane jest większe zachmurzenie i tam możliwe są przelotne opady deszczu oraz burze. "Najchłodniej nad morzem, od 25°C do 27°C. Na pozostałym obszarze upalnie, od 29°C do 32°C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. W rejonach burz porywisty" - informuje IMGW.

Lekarze zalecają, że kto nie musi, to niech lepiej nie wychodzi z domu w godzinach największego działania promieni słonecznych. Pijmy też dużo wody - nawet 2 litry dziennie. Gdy jesteśmy na zewnątrz, starajmy się chronić naszą głowę i skórę przed słońcem.

Radar burzowy online

W przypadku śledzenia burz pomocny jest radar burzowy, który może znaleźć za darmo w internecie. Pamiętajmy, że burza może nas zaskoczyć w każdej chwili. Czytaj też: Zaskoczyła ich burza. 22-letni Tomek nie żyje. Zabił go piorun. "Jakby nas goniły"

Co robić, gdy zaskoczy cię burza, a jesteś na zewnątrz?

Nie zatrzymuj się i nie szukaj schronienia pod drzewami, słupami energetycznymi (jeżeli linia ulegnie zerwaniu, zostaniesz porażony prądem), niestabilnymi konstrukcjami np. wiatami oraz wszystkimi wysokimi elementami, bo one przyciągają pioruny; unikaj otwartej przestrzeni. Wykorzystaj jako schronienie istniejące budowle: most, wiadukt, przepusty lub inne stałe konstrukcje. Jeżeli nie masz możliwości takiego ukrycia się, wykorzystaj zagłębienia terenu (rów, głęboki dół). Odsuń się od metalowych przedmiotów i ich nie dotykaj. Wyjdź natychmiast z wody. Unikaj używania telefonu komórkowego, a najlepiej go wyłącz.

Ulewa w woj. lubelskim. Intensywne opady w Zamościu i Lublinie