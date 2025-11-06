24-letni kierowca zawisł na płocie! Samochód stanął niemal pionowo

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2025-11-06 10:26

Już od patrzenia na zdjęcia robi się gorąco! 24-letni kierowca i jego pasażerowie mogą mówić o ogromnym szczęściu. To cud, że w zdarzeniu w Ogorzelcu (województwo dolnośląskie) nikt nie ucierpiał. Samochód osobowy stanął niemal pionowo. Skończyło się na strachu i mandacie.

  • Kierowca oraz trzech pasażerów mogą mówić o ogromnym szczęściu – mimo poważnie wyglądającej sytuacji, nikt nie odniósł obrażeń - tak strażacy z KP PSP w Kamiennej Górze podsumowali zdarzenie z 5 listopada.
  • Na zdjęciach widać samochód, który stanął niemal na sztorc. 24-letni kierujący został ukarany mandatem.
  • Zdjęcia i policyjne ustalenia przekazujemy w poniższym materiale.

Ogorzelec: Samochód zawisł na ogrodzeniu

Zgłoszenie o wypadku na Dolnym Śląsku wpłynęło do strażaków po godzinie 22:00. Gdy służby dotarły do Ogorzelca (województwo dolnośląskie), ich oczom ukazał się niezwykły i jednocześnie przerażający widok. Samochód, którym podróżowały 4 osoby wypadł z drogi i zawisł na ogrodzeniu. Strażacy mieli pełne ręce roboty, usuwali skutki zdarzenia i zabezpieczyli teren. Choć zdjęcia z Ogorzelca wyglądają przerażająco, to na szczęście nikt nie ucierpiał. Policjanci mają już wstępne ustalenia w tej sprawie.

- 24-letni kierujący stracił panowanie nad pojazdem, w wyniku czego uderzył w pobliskie ogrodzenie i na nim zawisł. Mężczyzna podróżował z trzema pasażerami. Badanie wykazało, że był trzeźwy. Policjanci ukarali go mandatem - wyjaśniła mł. asp. Katarzyna Trzepak, oficer prasowa KPP w Kamiennej Górze. - Brawura na drodze nie popłaca! Takie zachowanie może się skończyć tragicznie - dodała funkcjonariuszka.

Galeria ze zdjęciami: Wypadek w Ogorzelcu. Samochód stanął niemal pionowo

Wypadek w Ogorzelcu. Samochód stanął niemal pionowo
4 zdjęcia

Policja ponawia apele

Za nami listopadowy weekend i ruch drogowy w wielu miejscach wrócił do normy. Nie zwalnia to jednak kierowców z obowiązku zachowania ostrożności. Policjanci z KWP we Wrocławiu apelują również do pieszych - elementy odblaskowe znacząco poprawiają bezpieczeństwo. Po październikowej zmianie czasu, bardzo szybko robi się ciemno i widoczność jest ograniczona. Warto zdjąć nogę z gazu i uważnie obserwować otoczenie. 

Jeżeli byliście świadkami wypadku bądź niepokojącego zdarzenia w regionie - pożaru, stłuczki itd., dajcie nam znać! Ostrzeżemy innych i ułatwimy komunikację. Zapraszamy również w razie jakichkolwiek problemów/pytań. Czekamy na naszym profilu na Facebooku oraz na mailu - [email protected].

Polecany artykuł:

Dwie kobiety zginęły na przejściu. Są zarzuty dla 30-letniego Ukraińca. Tak zar…
Tramwaj na Stegnach zawisł w powietrzu. Strażacy padli na kolana
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WYPADEK DOLNOŚLĄSKIE