24-letni kierowca zawisł na płocie! Samochód stanął niemal pionowo

Kierowca oraz trzech pasażerów mogą mówić o ogromnym szczęściu – mimo poważnie wyglądającej sytuacji, nikt nie odniósł obrażeń - tak strażacy z KP PSP w Kamiennej Górze podsumowali zdarzenie z 5 listopada.

Na zdjęciach widać samochód, który stanął niemal na sztorc. 24-letni kierujący został ukarany mandatem.

Zdjęcia i policyjne ustalenia przekazujemy w poniższym materiale.

Ogorzelec: Samochód zawisł na ogrodzeniu

Zgłoszenie o wypadku na Dolnym Śląsku wpłynęło do strażaków po godzinie 22:00. Gdy służby dotarły do Ogorzelca (województwo dolnośląskie), ich oczom ukazał się niezwykły i jednocześnie przerażający widok. Samochód, którym podróżowały 4 osoby wypadł z drogi i zawisł na ogrodzeniu. Strażacy mieli pełne ręce roboty, usuwali skutki zdarzenia i zabezpieczyli teren. Choć zdjęcia z Ogorzelca wyglądają przerażająco, to na szczęście nikt nie ucierpiał. Policjanci mają już wstępne ustalenia w tej sprawie.

- 24-letni kierujący stracił panowanie nad pojazdem, w wyniku czego uderzył w pobliskie ogrodzenie i na nim zawisł. Mężczyzna podróżował z trzema pasażerami. Badanie wykazało, że był trzeźwy. Policjanci ukarali go mandatem - wyjaśniła mł. asp. Katarzyna Trzepak, oficer prasowa KPP w Kamiennej Górze. - Brawura na drodze nie popłaca! Takie zachowanie może się skończyć tragicznie - dodała funkcjonariuszka.

Policja ponawia apele

Za nami listopadowy weekend i ruch drogowy w wielu miejscach wrócił do normy. Nie zwalnia to jednak kierowców z obowiązku zachowania ostrożności. Policjanci z KWP we Wrocławiu apelują również do pieszych - elementy odblaskowe znacząco poprawiają bezpieczeństwo. Po październikowej zmianie czasu, bardzo szybko robi się ciemno i widoczność jest ograniczona. Warto zdjąć nogę z gazu i uważnie obserwować otoczenie.

