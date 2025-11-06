Policjant potrącony śmiertelnie w drodze na służbę. Zostawił żonę i syna. Wzruszający wpis o Mariuszu Madei

Michał Michalak
Michał Michalak
2025-11-06 18:42

Na stronie Komendy Wojewódzkiej Policji w Oplu pojawił się długi wpis poświęcony pamięci asp. szt. Mariusza Madei, który zginął w wypadku na obwodnicy Brzegu w piątek, 31 października. Jadącego na służbę rowerem policjanta potrąciła w nieznanych okolicznościach 29-latka. Mężczyzna zostawił żonę i syna. Koledzy wspominają go jako uczynnego i życzliwego funkcjonariusza.

Brzeg. Policjant zginął w drodze do pracy. Prokuratura chce powołać biegłego

i

Autor: Wygenerowane przez AI Opinia biegłego z zakresu rekonstrukcji ruchu drogowego będzie kluczowa dla wyjaśnienia przyczyn wypadku na obwodnicy Brzegu, w którym zginął policjant, zdj. ilustracyjne
  • W Brzegu doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął funkcjonariusz policji, aspirat sztabowy Mariusz Madeja.
  • 56-letni policjant jechał do pracy, gdy potrąciła go 29-latka; prokuratura bada okoliczności zdarzenia.
  • Koledzy i koleżanki z KWP w Opolu pożegnali Mariusza Madeję, wspominając jego życzliwość i zaangażowanie.
  • Co doprowadziło do tragedii i jakie są wstępne ustalenia śledczych?

Brzeg. Policjant zginął w drodze na służbę. Wzruszający wpis o Mariuszu Madei

Prokuratura w Brzegu wyjaśnia przyczyny wypadku, w którym zginął funkcjonariusz Wydziału Konwojowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. Aspirant sztabowy Mariusz Madeja miał 56 lat, zostawił żonę i syna. W piątek, 31 października, rano mężczyzna jechał do pracy obwodnicą Brzegu, która wchodzi w skład drogi krajowej nr 94, gdy potrąciła go kierująca skodą 29-latka - kobieta była trzeźwa.

Na tym etapie trudno rozstrzygnąć, co doprowadziło do tragedii, bo sytuacja nie jest jednowymiarowa. Będzie potrzebne powołanie biegłego z zakresu ruchu drogowego, który w sposób jednoznaczny będzie w stanie powiedzieć, jak zachowali się oboje kierujący w danym momencie, czy ich decyzje były zgodne z przepisami - mówił w rozmowie z "Super Expressem" Konrad Korzeniowski z Prokuratury Okręgowej w Opolu.

Tymczasem swojego kolegę postanowili oficjalnie pożegnać koledzy i koleżanki z KWP w Opolu. Jak piszą, Mariusz Madeja w szeregi policji wstąpił 25 lat temu. Zmarły mundurowy zawsze był otwarty na potrzeby innych, dzieląc się swoim doświadczeniem i wiedzą z młodszymi kolegami; nigdy też nie odmówił nikomu pomocy.

Na zawsze pozostanie w naszych sercach jako ciepły, uśmiechnięty, życzliwy i uczynny kolega. Komendant Wojewódzki Policji w Opolu nadinsp. Magdalena Nguyen-Fudala w imieniu własnym, kierownictwa, a także wszystkich pracowników i policjantów garnizonu opolskiego składa Rodzinie, oraz Bliskim wyrazy współczucia - czytamy we wpisie mundurowych.

Toruńska policjantka bohaterką! Uratowała życie mężczyźnie

Polecany artykuł:

7-latek w samych majtkach na balkonie. W mieszkaniu pijana matka. 44-latka zatr…
Wrocław SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POLICJANT
OPOLE
WYPADEK