Koszmar na przejeździe dla rowerów. Nie żyje kobieta

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2025-11-06 11:20

Do tragedii w Oławie na Dolnym Śląsku doszło 6 listopada w godzinach porannych. Policjanci ustalili, że kierowca samochodu cięzarowego potrącił rowerzystkę, która przejeżdżała przez ulicę w miejscu wyznaczonym.

Wypadek w Oławie

i

Autor: KPP w Oławie/ Materiały prasowe Wypadek w Oławie
  • Tragiczne wieści z dolnośląskich dróg. Nie żyje 55-letnia rowerzystka. Kobieta zmarła na miejscu wypadku
  • Dramat rozegrał się przy ul. Chrobrego w Oławie. Wszystkie okoliczności zdarzenia wyjaśni śledztwo, prowadzone pod nadzorem prokuratora.
  • Mundurowi po raz kolejny apelują o ostrożność - komunikaty kierują zarówno do kierowców, jak i do pieszych oraz rowerzystów.

- Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący samochodem ciężarowym marki Scania, jadąc w kierunku Jelcza-Laskowic, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu rowerzystce znajdującej się na oznakowanym przejeździe rowerowym. Niestety, w wyniku odniesionych obrażeń 55-letnia mieszkanka Oławy poniosła śmierć na miejscu. Kierowca pojazdu był trzeźwy - poinformowała nas asp. szt. Wioletta Polerowicz, oficer prasowa KPP w Oławie. Droga przez kilka godzin była zablokowana, a mundurowi kierowali na objazdy.

Apel policji po tragedii w Oławie

Oficer prasowa policji w Oławie przypomina apele funkcjonariuszy. Stróże prawa proszą o przestrzeganie zasad ruchu drogowego. - Na drodze nie jesteśmy sami. Każdy błąd może kosztować zdrowie lub życie. Konsekwencje bywają tragiczne. Rowerzyści, podobnie jak piesi, są niechronionymi uczestnikami ruchu. W starciu z pojazdem nie mają żadnych szans - podkreśliła asp. szt. Polerowicz i wskazała trzy istotne kwestie.

  • Kierowcy - zbliżając się do przejazdów rowerowych, zawsze powinni zmniejszyć prędkość i ustąpić pierwszeństwa.
  • Rowerzyści powinni upewnić się, że kierowca ich widzi, dbać o odpowiednie oświetlenie i odblaski oraz stosować zasadę ograniczonego zaufania.
  • Wszyscy powinni szanować się wzajemnie i dbać o bezpieczeństwo swoje oraz innych uczestników ruchu.

Jeżeli byliście świadkami wypadku bądź niepokojącego zdarzenia w regionie - pożaru, stłuczki itd., dajcie nam znać! Ostrzeżemy innych i ułatwimy komunikację. Zapraszamy również w razie jakichkolwiek problemów/pytań. Czekamy na naszym profilu na Facebooku oraz na mailu - [email protected].

Polecany artykuł:

24-letni kierowca zawisł na płocie! Samochód stanął niemal pionowo
Testy do policji Multi Select 2023. Sprawdź, czy możesz zostać policjantem - cz. III
Pytanie 1 z 10
Chętnie czytam czasopisma techniczne
Wypadek na autostradzie A4
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

OŁAWA WYPADEK