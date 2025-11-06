Koszmar na przejeździe dla rowerów. Nie żyje kobieta

Tragiczne wieści z dolnośląskich dróg. Nie żyje 55-letnia rowerzystka. Kobieta zmarła na miejscu wypadku

Dramat rozegrał się przy ul. Chrobrego w Oławie. Wszystkie okoliczności zdarzenia wyjaśni śledztwo, prowadzone pod nadzorem prokuratora.

Mundurowi po raz kolejny apelują o ostrożność - komunikaty kierują zarówno do kierowców, jak i do pieszych oraz rowerzystów.

- Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący samochodem ciężarowym marki Scania, jadąc w kierunku Jelcza-Laskowic, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu rowerzystce znajdującej się na oznakowanym przejeździe rowerowym. Niestety, w wyniku odniesionych obrażeń 55-letnia mieszkanka Oławy poniosła śmierć na miejscu. Kierowca pojazdu był trzeźwy - poinformowała nas asp. szt. Wioletta Polerowicz, oficer prasowa KPP w Oławie. Droga przez kilka godzin była zablokowana, a mundurowi kierowali na objazdy.

Apel policji po tragedii w Oławie

Oficer prasowa policji w Oławie przypomina apele funkcjonariuszy. Stróże prawa proszą o przestrzeganie zasad ruchu drogowego. - Na drodze nie jesteśmy sami. Każdy błąd może kosztować zdrowie lub życie. Konsekwencje bywają tragiczne. Rowerzyści, podobnie jak piesi, są niechronionymi uczestnikami ruchu. W starciu z pojazdem nie mają żadnych szans - podkreśliła asp. szt. Polerowicz i wskazała trzy istotne kwestie.

Kierowcy - zbliżając się do przejazdów rowerowych, zawsze powinni zmniejszyć prędkość i ustąpić pierwszeństwa.

Rowerzyści powinni upewnić się, że kierowca ich widzi, dbać o odpowiednie oświetlenie i odblaski oraz stosować zasadę ograniczonego zaufania.

Wszyscy powinni szanować się wzajemnie i dbać o bezpieczeństwo swoje oraz innych uczestników ruchu.

Jeżeli byliście świadkami wypadku bądź niepokojącego zdarzenia w regionie - pożaru, stłuczki itd., dajcie nam znać! Ostrzeżemy innych i ułatwimy komunikację. Zapraszamy również w razie jakichkolwiek problemów/pytań. Czekamy na naszym profilu na Facebooku oraz na mailu - [email protected].

Testy do policji Multi Select 2023. Sprawdź, czy możesz zostać policjantem - cz. III Pytanie 1 z 10 Chętnie czytam czasopisma techniczne Tak Nie Nie wiem Następne pytanie