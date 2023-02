Wejściówki do aquaparku, ZOO, pływalni i wiele innych! Program Nasz Wrocław z mnóstwem atrakcji

Uczestnicząc w programie Nasz Wrocław i rozliczając PIT we Wrocławiu, w tym roku możesz skorzystać z 10 bezpłatnych wejść do:

Aquaparku – 2-godzinne wejście do strefy rekreacji dla osoby dorosłej,

Zoo Wrocław – bilet wstępu normalny dla osoby dorosłej,

Hydropolis – bilet wstępu normalny dla osoby dorosłej,

Hali Stulecia – bilet wstępu na zwiedzanie Visitor Center dla osoby dorosłej,

Pływalni Orbita – 1-godzinne wejście dla osoby dorosłej,

Tarczyński Areny Wrocław – wejście na lodowisko lub zwiedzanie stadionu dla osoby dorosłej (możesz bezpłatnie skorzystać tylko jednej z dwóch dostępnych atrakcji),

WKS Śląsk Wrocław – bilet wstępu na mecz piłkarski dla osoby dorosłej (sektor rodzinny),

Panthers Wrocław – bilet wstępu na mecz futbolu amerykańskiego dla osoby dorosłej,

Centrum Historii Zajezdnia – bilet normalny na wystawę główną „Wrocław 1980–2016” dla osoby dorosłej,

Vertigo Jazz Club – bilet wstępu na wybrane koncerty dla osoby dorosłej

Masz czas na wykorzystanie nowej puli darmowych wejść do 5 grudnia 2023 r.

Mając status Nasz Wrocław (rozliczając podatek we Wrocławiu), w ciągu roku masz też możliwość skorzystania z:

darmowych wejść do 10 wrocławskich instytucji,

zniżek u niemal 60 partnerów programu reprezentujących dziedziny sportu, kultury, gastronomii czy rozrywki,

tańszych biletów okresowych imiennych na komunikację miejską we Wrocławiu,

biletu miesięcznego MPK za 1 zł w specjalnej taryfie Nasz Wrocław Kolej,

możliwości korzystania z wirtualnej karty czytelnika w Miejskiej Bibliotece Publicznej.

Jeszcze więcej atrakcji przewidziano z Nasz Wrocław MAX, z którego skorzystasz, rozliczając podatek i będąc zameldowanym na pobyt stały we Wrocławiu. W 2023 r. dodatkowo możesz skorzystać z:

19 darmowych wejść – m.in. do Ogrodu Japońskiego, Parku Trampolin Jump World, Muzeum Teatru, Arsenału, Pałacu Królewskiego,

dodatkowych, darmowych biletów dla osoby towarzyszącej w 7 atrakcjach,

bezpłatnych wejść na mecze 4 wrocławskich klubów sportowych oraz do Vertigo Jazz Club (wraz z osobą towarzyszącą),

wyższych zniżek u wybranych partnerów programu,

rocznej karty do ZOO w cenie jednorazowego wstępu,

rocznego karnetu VIP do Aquaparku za pół ceny.

Jak skorzystać z programów Nasz Wrocław i Nasz Wrocław MAX?

By korzystać z podstawowego pakietu korzyści, wystarczy zarejestrować się w programie Nasz Wrocław (podając imię, nazwisko, PESEL czy adres e-mail) i uzyskać aktywny Status Podatnika. To kwestia potwierdzenia faktu rozliczenia podatku za ubiegły rok we Wrocławiu. Status Podatnika przyznawany jest na dwa lata. Po upływie jego ważności trzeba ponownie potwierdzić fakt rozliczenia podatku dochodowego we Wrocławiu.

Już teraz z programu Nasz Wrocław korzysta ponad ćwierć miliona mieszkańców. Łączna wartość darmowych wejściówek, wykorzystanych przez uczestników programu od 2019 r. to już ponad 6 mln zł.

