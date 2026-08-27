Weszli z dzieckiem na zamknięty przejazd kolejowy. Po paru sekundach przejechał pociąg

Z dzieckiem weszli na zamknięty przejazd. Chwilę później nadjechał pociąg

Wbiegli z małym dzieckiem za zamknięte szlabany i choć zdążyli uciec, to po paru sekundach przejechał rozpędzony pociąg Intercity! Do tego groźnego zdarzenia doszło w poniedziałek w Świętej Katarzynie. Na nagraniu opublikowanym w internecie widać mężczyznę oraz kobietę niosącą małe dziecko. Mimo opuszczonych rogatek oboje zdecydowali się przejść przez przejazd kolejowy.

Dorośli wraz z dzieckiem weszli na tory i przeszli na drugą stronę. Chwilę później nadjechał pociąg. Całą sytuację zarejestrowała kamera znajdująca się w jednym z samochodów czekających przed zamkniętym przejazdem.

– Te dwie osoby dorosłe nie tylko weszły na teren przejazdu kolejowego w momencie, kiedy zostały opuszczone rogatki, ale przede wszystkim dopuściły do tego, że to małe dziecko, które było pod ich opieką, było narażone na niebezpieczeństwo – powiedziała TVN24 Anna Nicer z wrocławskiej policji.

Jeśli nieodpowiedzialni dorośli trafią przed sąd, może ich czekać grzywna do 30 tysięcy złotych

Za popełnione wykroczenia może grozić mandat w wysokości 5 tys. zł. Jeżeli sprawa trafi do sądu, kara może wynieść nawet 30 tys. zł.

Policja wszczęła czynności po tym, jak nagranie pojawiło się w internecie. Nikt nie złożył wcześniej oficjalnego zawiadomienia. Funkcjonariusze nie wykluczają, że sprawa może być rozpatrywana również pod kątem narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia.

Policja prosi osobę, która nagrała i opublikowała film, o zgłoszenie się do komisariatu w Siechnicach i złożenie zeznań.

Sonda Zatrzymujesz się przed przejazdem kolejowym? Tak, za każdym razem Nie, tylko zwalniam Omijam je szerokim łukiem

Rodzice z dzieckiem przechodzą przez zamknięty przejazd kolejowy, a po kilku sekundach przejeżdża pociąg.24 sierpnia 2026 Święta Katarzyna. pic.twitter.com/iN6pqwZMyu— StopCham (@Stop_Cham) August 24, 2026