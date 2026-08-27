CBA zatrzymało kilka osób. Śledztwo dotyczy pomocy dla powodzian

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
Aleksander Ruszkowski
2026-08-27 16:47

Służby wzięły pod lupę proces przyznawania pomocy dla poszkodowanych w powodzi z 2024 roku. W związku z ujawnionymi nieprawidłowościami Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało kilka osób. Jak poinformował Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora, sprawa ma związek z funduszami przeznaczonymi na likwidację zniszczeń na Dolnym Śląsku.

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Autor: Super Express Powódź w Polsce w 2024 roku

Śledczy badają sposób dystrybucji funduszy na usuwanie zniszczeń, które wrześniowy żywioł z 2024 roku wyrządził na Dolnym Śląsku. Pieniądze, pochodzące z budżetu państwa oraz Unii Europejskiej, były przekazywane potrzebującym za pośrednictwem wybranych podmiotów, w tym Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

Służby otrzymały sygnały o tym, że część środków z pomocy mogła trafić w niepowołane ręce wbrew obowiązującym przepisom. Dodatkowym bodźcem dla śledczych był reportaż „Superwizjera" na antenie TVN, który nagłośnił przypuszczenia dotyczące podejrzanych praktyk.

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Agenci wytypowali 50 podejrzanych wniosków

Pod koniec kwietnia Centralne Biuro Antykorupcyjne wdrożyło procedurę kontrolną. Inspektorzy przeanalizowali niemal tysiąc dokumentów, zestawiając dane z materiałami dostarczonymi przez Wody Polskie i straż pożarną, a także z warunkami atmosferycznymi ukazanymi na mapach pogodowych.

W ramach tej kontroli analizowanych jest 900 wniosków. Te 900 wniosków jest dokładnie weryfikowanych, analizowanych i sprawdzanych. Okazuje się, że nie wszystkie wnioski spełniały pewnego rodzaju warunki, zasady i mówimy tutaj o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

– zaznaczył Jacek Dobrzyński. Z całej badanej puli agenci wyodrębnili pięćdziesiąt aplikacji o wsparcie, które wzbudziły poważne wątpliwości. Jak zaznaczył rzecznik, istnieje prawdopodobieństwo, że niektórzy beneficjenci pobrali rekompensaty, nie doznając uszczerbku majątkowego w trakcie powodzi.

Służby CBA zatrzymały kilka osób

Ponieważ w sprawę zaangażowane są środki unijne, Centralne Biuro Antykorupcyjne przekazało sprawę do Prokuratury Europejskiej. Ta instytucja zainicjowała postępowanie i powierzyła prowadzenie działań agentom CBA.

Kilka dni wcześniej mundurowi wkroczyli do kilku placówek, przejmując dokumentację dowodową. W środowe popołudnie, 26 sierpnia, rozpoczęto kolejny etap operacji.

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Wczoraj po południu agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego na polecenie prokuratury zatrzymali kilka osób. Te osoby po zatrzymaniu trafiły do prokuratury i są teraz w dyspozycji pani prokurator, która prowadzi tę sprawę

– poinformował Dobrzyński. Obecnie trwają przesłuchania zatrzymanych, a kontrola prowadzona przez CBA wciąż jest w toku. Decyzja o postawieniu zarzutów oraz dalszych losach poszczególnych osób zapadnie po zakończeniu prokuratorskich czynności.

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