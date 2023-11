Wielki wzrost kar za brak opłaty parkingowej we Wrocławiu. Znamy powód!

Wrocław. Więcej kar za parkowanie bez opłaty

E-kontrole we Wrocławiu ruszyły 1 sierpnia 2022 roku. Prowadzą je elektryczne samochody wyposażone w zestaw kamer oraz system pozycjonowania umieszczony na dachu, jak również w system przetwarzania i transmisji danych, które online sprawdzają, czy kierowca zaparkowanego strefie płatnego parkowania pojazdu zapłacił za postój. Kontrola w praktyce polega na dwukrotnym – w przeciągu kilku minut – sprawdzeniu auta parkującego w tym samym miejscu. Chodzi o wykluczenie tych kierowców, którzy przed chwilą przyjechali, właśnie poszli zapłacić do parkomatu bądź też uruchamiają aplikację. Informacje o pojazdach, za których postój nie wniesiono opłaty, przekazywane są do Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu.

Od początku 2023 r. we Wrocławiu do minimum ograniczono kontrole piesze. - Takie kontrole prowadzone są teraz przez dwóch pracowników. Pozostali zajmują się weryfikacją wystawionych przez pojazdy zawiadomień po e-kontroli - cztery osoby oraz prowadzeniem pojazdów w systemie dwuzmianowym – również cztery osoby – tłumaczy Ewa Mazur z biura prasowego ZDiUM.

Według danych Zarządu, w styczniu 2023 r. wystawionych zostało ponad 10 tys. zawiadomień o braku opłat za parkowanie, z czego z e-kontroli 9 tys. Dla porównania w styczniu 2022 r. przy 21 kontrolerach pieszych wystawiono niespełna 5 tys. zawiadomień. - W ciągu pierwszego półrocza 2023 r. za pomocą pojazdów skanujących mogliśmy przeprowadzić ponad milion kontroli, co dało efekt w postaci 43 335 wystawionych zawiadomień. Miesięcznie średnio było to ponad 7,2 tys. zawiadomień – podała Mazur.

W analogicznym okresie 2022 r., w ramach kontroli prowadzonych przez patrole piesze, wystawiono niespełna 31 tys. zawiadomień.

Przypomnijmy, że od początku 2022 r. liczba miejsc parkingowych we Wrocławiu objętych strefą płatnego parkowania zwiększyła się o prawie dwa tysiące. W tym czasie wdrożono opłaty na osiedlach: Przedmieścia Oławskie i Świdnickie, Szczepin, Powstańców Śląskich i we fragmencie Ołbina. Liczba miejsc parkingowych w strefach płatnego parkowania we Wrocławiu wynosi teraz 7712 miejsc.