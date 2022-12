Parkowanie we Wrocławiu

E-kontrole ruszyły 1 sierpnia. Elektryczne samochody wyposażone są w zestaw kamer oraz system pozycjonowania umieszczony na dachu, jak również w system przetwarzania i transmisji danych, które online sprawdzają, czy kierowca zaparkowanego w Strefie Płatnego Parkowania lub Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania pojazdu zapłacił za postój. Kontrola w praktyce polega na dwukrotnym – w przeciągu kilku minut – sprawdzeniu auta parkującego w tym samym miejscu. Chodzi o wykluczenie tych kierowców, którzy przed chwilą przyjechali, właśnie poszli zapłacić do parkomatu bądź też uruchamiają aplikację.

- W zeszłym roku kontrolerzy w okresie od 1 sierpnia do 30 października skontrolowali 14 695 pojazdów, w tym roku, w tym samym okresie, piesze patrole oraz auta skontrolowały łącznie 18 400 pojazdów - mówi Klaudia Piątek, rzeczniczka prasowa Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu. - Można zatem wnioskować, że wprowadzenie e-kontroli podniesie przede wszystkim efektywność pobierania opłat, a w efekcie końcowym – na co liczymy – wpłynie na to, że kierowcy będą rzadziej próbowali ich unikać, bo Strefa Płatnego Parkowania we Wrocławiu będzie dobrze egzekwowana.

Podczas przejazdu pojazd skanujący dokonuje odczytu tablic rejestracyjnych zaparkowanych pojazdów, a następnie, w trybie online, po numerze rejestracyjnym dokonuje sprawdzenia w bazach danych, czy za postój została wniesiona opłata lub czy pojazd zwolniony jest z wnoszenia opłat za postój. Informacja o wytypowanych przez system pojazdach, które nie miały wniesionej opłaty przekazywana jest ZDiUM. Na tym etapie następuje ostateczna weryfikacja, czy system prawidłowo odczytał numer rejestracyjny oraz czy pojazd zajmował płatne miejsce postojowe. W przypadku pozytywnej weryfikacji, tj. potwierdzenia poprawności danych pozyskanych podczas e-kontroli, dane i dokumentacja pozyskane w procesie e-kontroli przesyłane są online do systemu windykacyjnego, celem pobrania należnej opłaty dodatkowej.

– Po systemowej weryfikacji naliczamy właścicielowi auta opłatę dodatkową. Do tej pory dwa auta pozwoliły na wystawienie 11 227 opłat dodatkowych – dodaje Klaudia Piątek.

Można płacić mobilnie

Udogodnieniem dla kierowców powinna być nowa strona internetowa dedykowana Stefie Płatnego Parkowania we Wrocławiu, która zawiera wszystkie informacje na temat obowiązujących stref, opłat za postój, abonamentów oraz instrukcji korzystania z parkomatów. ZDiUM uruchomił również dla mieszkańców w swoim Biurze Obsługi Klienta przy ul. Długiej 49 we Wrocławiu opłatomat realizujący transakcje przy użyciu kart płatniczych lub aplikacji BLIK.

Kierowcy chcący skorzystać z płatnych miejsc parkingowych mogą korzystać z aplikacji mobilnych (AnyPark oraz SkyCash). Dzięki nim nie trzeba rozglądać się za parkomatem, można zapłacić za rzeczywisty czas parkowania, a co istotne, w każdej chwili można przedłużyć parkowanie w dowolnym momencie, nie wracając do samochodu.