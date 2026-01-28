Wmawiała pogranicznikom, że jest Niemką. Palestynka chciała wjechać do Polski na lewych papierach!

Udawała Niemkę. Podstępna Palestynka wpadła w sidła Straży Granicznej

25 stycznia na wrocławskim lotnisku funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali 30-letnią Palestynkę, która próbowała nielegalnie wjechać do Polski. Kobieta przyleciała do Wrocławia z Aten. Podczas kontroli granicznej okazała niemiecki dokument podróży dla cudzoziemca i oświadczyła, że jest obywatelką Niemiec.

W toku dalszych czynności ustalono, że dokument, którym posługiwała się 30-latka nie należy do niej. Przyznała także, że pochodzi z Palestyny i nie posiada żadnych innych dokumentów potwierdzających tożsamość oraz uprawniających ją do legalnego wjazdu i pobytu w Polsce.

Co grozi Palestynce za posługiwanie się fałszywym dokumentem?

Strażnicy graniczni z Wrocławia przedstawili kobiecie zarzut posłużenia się dokumentem stwierdzającym tożsamość innej osoby. Za tego rodzaju przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności do 2 lat. Cudzoziemka przyznała się do zarzucanego czynu i złożyła wyjaśnienia.

Straż Graniczna wszczęła procedurę wobec "fałszywej Niemki"

W związku z naruszeniem przepisów dotyczących legalności pobytu, wobec kobiety wszczęto procedurę administracyjną zobowiązującą ją do opuszczenia Polski.

Quiz. Rozpoznasz lotnisko po kodzie? Pytanie 1 z 10 Lotnisko oznaczone symbolem LUZ znajduje się w Łodzi w Lublinie w Lizbonie Następne pytanie