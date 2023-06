Rosomak zmiażdżył osobowego forda. Wojskowy wóz jechał na piknik

Wrocław. Wojskowy rosomak zderzył się z fordem fiestą

Do niecodziennego wypadku doszło we wtorek, 20 czerwca, po godz. 8 we Wrocławiu. Ulicą Marii Curie-Skłodowskiej w kierunku mostu Zwierzynieckiego jechał osoby ford fiesta, a za nim wojskowy Rosomak. - Kołowy transporter opancerzony zderzył się z autem osobowym na wysokości skrzyżowania z ulicą Chałbińskiego. Zespół ratownictwa medycznego bada na miejscu zdarzenia jedną osobę z auta osobowego – powiedział mł. asp. Rafał Jarząb z biura prasowego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Policjanci wraz z żandarmerią wojskową wyjaśniają okoliczności zdarzenia, prawdopodobnie wojskowy pojazd najechał na forda, gdy osobówka zmieniała pas ruchu. Po zderzeniu fiesta stanęła w poprzek jezdni, a wtedy Rosomak uderzył w jej bok, wręcz go miażdżąc.

Ratownicy zabrali poszkodowana kobietę do szpitala na szczegółowy badania. W czasie działania służb, na miejscu zdarzenia były duże utrudnienia w ruchu.

Rosomak jechał na pokaz podczas pikniku, który obywał się pod Halą Stulecia we Wrocławiu.