Wrocław najbardziej zanieczyszczonym miastem świata! Lepiej nie wychodzić z domu!

Sąd uznał, że Zanzibar i Barbados to były łapówki. Były wiceprezydent Wrocławia skazany

Nie pomogła długa reanimacja. Dwuletni chłopiec nie żyje! Zabił go czad

Wrocław najbardziej zanieczyszczonym miastem świata. Licznik przyprawia o zawroty głowy!

Zestawienie najbardziej zanieczyszczonym miast świata prowadzi portal iqair.com. Codzienny ranking pod względem metodologii bierze pod uwagę wskaźnik AQI (Air Quality Index). To najprostszy sposób określenia poziomu zanieczyszczenia powietrza, który mieści się w skali od 0 do 500. W skrócie - im wyżej, tym gorzej. Ocena jakości powietrza skupią się głównie wokół pyłów PM 2,5 (tzw. aerozole atmosferyczne, najgroźniejsze dla człowieka) i PM 10 (benzopireny, furany, dioksyny - rakotwórcze metale ciężkie).

W środę 23 listopada Wrocław zajął pierwsze miejsce z wynikiem 170 - której to wartości przypisano przymiotnik "niezdrowe". Stolica Dolnego Śląska wyprzedza dziś pod tym względem Indie, Chiny, czy Irak, częstych laureatów niechlubnego konkursu. - Stężenie PM2,5 we Wrocławiu jest obecnie 19,2 razy większe od rocznej wartości zalecanej przez WHO dla jakości powietrza - czytamy w podsumowaniu badania. Autorzy rankingu zalecają mieszkańcom Wrocławia noszenie masek filtrujących, zamknięcie okien, unikanie aktywności fizycznej na zewnątrz i zainwestowanie w domowy oczyszczacz powietrza.

Zobacz też: Ekspert o mrocznej wizji pogody w Polsce. Znikną uprawy ziemniaków! Czekają nas ekstremalne anomalie

Korzystając z pomiaru miejskich czujników analizowanych przez portal airly.com sprawdzamy dane z kilku kluczowych miejsc we Wrocławiu: Stare Miasto notuje dziś 121 proc. normy pyłów PM 10 i 269 proc. stężenia pyłów PM 2,5. I podobne odczyty powtarzają się wszędzie: na ul. Dąbrowskiego - PM 10 sięga 104 proc. normy, PM 2,5 - 223 proc.

Przypomnijmy, że tzw. normy stężenia pyłów zostały dokładnie określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu. Zgodnie z nimi przekroczenie dopuszczalnych stężeń PM 10 nie może zostać odnotowane częściej, niż 35 dni w roku. W przypadku PM 2,5 to norma roczna, która wynosi 25µg/m³ (dziś w centrum notujemy 40µg/m³).