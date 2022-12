Wrocław. Pożar w Komendzie Wojewódzkiej

Pożar w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu wybuchł około godz. 14.00. Do budynku na Podwalu przybyły jednostki straży pożarnej. - To była informacja o pojawiającym się zadymieniu w piwnicy. Natychmiast nasze zastępy udały się na miejsce i przystąpiły do akcji. Pożar jest już ugaszony. Nie ma ofiar, nikt nie ucierpiał. O ewentualnych stratach materialnych poinformują we wtorek służby prasowe policji - mówi rzecznik straży pożarnej Tomasz Szwajnos. Według nieoficjalnych doniesień Onetu, ogień pojawił się w laboratorium kryminalistycznym. Znajdują się tam między innymi pomieszczenia z bronią balistyczną. Z budynku ewakuowano 170 osób.

Przypomnijmy, że to nie pierwsze niepokojąc doniesienia dotyczące obiektów policyjnych. W środę MSWiA poinformowało o wybuchu w pomieszczeniu obok gabinetu szefa policji, gen. Jarosława Szymczyka. Miło wówczas dojść do eksplozji jednego z granatników, który był ofiarowany jako prezent od kierownictwa ukraińskiej policji i służb.

