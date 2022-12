Wrocław. Rodzice i dzieci walczą o MDK (WIDEO)

- Z uwagi na konieczność dostosowania budynków przy ul. Kołłątaja 20 do przepisów przeciwpożarowych zajęcia Młodzieżowego Domu Kultury im. Mikołaja Kopernika od października 2021 r. organizowane są w 11 innych lokalizacjach. Nie ma jednak mowy o tym, aby MDK przy ul. Kołłątaja 20 we Wrocławiu przestał istnieć. Nigdy nie było takiego zamiaru. Młodzieżowy Dom Kultury im. Mikołaja Kopernika - po remoncie - wróci do swojej pierwotnej siedziby. Jest to bowiem dla miasta placówka niezwykle ważna na edukacyjnej mapie Wrocławia.W styczniu Zarząd Inwestycji Miejskich ogłosi przetarg na remont tego obiektu, który dostosuje go do użytkowania zgodnie z wytycznymi straży pożarnej. Potrwa on ok. 9 miesięcy. Liczymy zatem, że do końca 2023 r. prace budowlane zostaną ukończone i placówka wróci do swojej pierwotnej siedziby.Co prawda straż pożarna pozwoliła na funkcjonowanie tego obiektu(w ograniczonym zakresie)do końca przyszłego roku. Jednak w związku z tym, że remont, który planujemy, może być przeprowadzony wyłącznie w pustym obiekcie - to nie ma sensu powrót do budynku, który i tak w trakcie prac trzeba będzie opuścić. Dlatego, rozumiejąc wszelkie niedogodności związane z rozproszeniem zajęć po różnych obiektach, prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość. Po remoncie budynku, Młodzieżowy Dom Kultury im. Mikołaja Kopernika wróci do swojej pierwotnej siedziby przy ul. Kołłątaja 20. - mówi Jarosław Delewski, dyrektor Departamentu Edukacji UM Wrocław.

Bronią MDK Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.