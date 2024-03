Wrocław wyremontuje 100 kamienic i zrewitalizuje 70 podwórek

- Mamy jeden z największych w kraju, ale i jeden z najstarszych zasobów komunalnych. Mamy też świadomość, że nie wszędzie Wrocław widziany przez kuchenne drzwi jest jak z obrazka. Naszym priorytetem jest jednak konsekwentnie ten obraz zmieniać, podwórko po podwórku i kamienica po kamienicy. Do sieci ciepłowniczej i gazowej podłączyliśmy w mijającej kadencji ponad 300 budynków komunalnych, natomiast do końca bieżącego roku liczba ta wzrośnie do 400. Czas zatem na kolejne etapy prac, dzięki którym kamienice odzyskają dawny blask, a podwórka staną się estetyczne i funkcjonalne – mówi Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia.

W najbliższych kilku latach Wrocław zmodernizuje blisko 100 kamienic. Rewitalizacji zostanie m.in. poddanych piętnaście budynków komunalnych w obrębie ulic Ptasiej, Kurkowej, Podwórcowej i pl. Strzeleckiego. Pod adresem Kurkowa 61-63 remont elewacji już się rozpoczął. Zakres prac obejmie przede wszystkim elewacje budynków, dachy, klatki schodowe, izolacje przeciwwilgociowe i remonty piwnic oraz modernizację instalacji wodno-kanalizacyjnej i likwidację WC w częściach wspólnych.

Niezależnie od budynków, które już są objęte procesem rewitalizacji, miasto planuje działania pod kolejnymi adresami. Lista jest obecnie tworzona, m.in. trafiły już na nią kamienice przy ul. Henryka Pobożnego 20 i Baryckiej 9.

Kolejne kamienice planowane do remontu z unijnych dotacji to m.in.:

ul. Chudoby 9, ul.

Czajkowskiego 32,

ul. Komuny Paryskiej 82 i 84,

ul. Prądzyńskiego 3, 20, 24 i 39,

ul. Więckowskiego 4, 5, 20 i 21,

ul. Dworcowa 12,

ul. Kurkowa 65,

ul. Legnicka 27,

ul. Małachowskiego 16,

ul. Otwarta 13,

ul. Śrutowa 12.

Docelowo projekt Urzędu Miasta obejmie łącznie sto budynków komunalnych, które zostaną zrewitalizowane. A to nie wszystko.

- Zwiększamy także tempo remontów lokali komunalnych, z uwzględnieniem pustostanów, z 200 do 400 rocznie. Dzięki temu radykalnie skrócimy czas oczekiwania na lokal komunalny - zaznacza Jan Bujak, dyrektor Departamentu Nieruchomości i Eksploatacji w UM Wrocławia.

Akcja rewitalizacja, czyli 70 podwórek do remontu

Gdy chodzi o wnętrza podwórzowe, w mijającej kadencji nowy wygląd i nową funkcjonalność zyskało trzydzieści przestrzeni. W trakcie realizacji jest czternaście kolejnych i miasto zapowiada dalsze przyśpieszenie.

- Niezależnie od rewitalizacji, które już są zaplanowane, przygotowujemy program kompleksowej modernizacji ponad 50 podwórek. Prace potrwają w sumie do 2028 roku i będą kosztowały średnio 3 mln na podwórko. Oznacza to łącznie 70 podwórek do remontu w nowej kadencji. To drogie inwestycje, bo zależy nam na kompleksowych remontach – podkreśla Jacek Sutryk.

Ważnym elementem jest także montaż wiat śmietnikowych w postaci drewnianych pergoli porośniętych docelowo zimozielonym pnączem. W sumie takich pergoli lub miejsc z pojemnikami podziemnymi powstanie w południowej części Sępolna aż 55 (ul. Nulla, ul. Potebni, ul. Kasprzaka, ul. Okrzei).

Kompleksowa rewitalizacja podwórek i kamienic z lat 2019-2024

W ostatnich pięciu latach miasto wyremontowało 44 budynki komunalne, a wizytówką tych działań może być 120-letnia kamienica z odtworzonym przedwojennym napisem przy ul. bp. Tomasza I 8. Odrestaurowano tam i wyremontowano elewację frontową, docieplono ścianę od podwórza, wyremontowano klatkę schodową i piwnice, a w mieszkaniach wydzielono toalety. Budynek został podłączony do sieci ciepłowniczej, wymieniono stolarkę okienną, a drzwi wejściowe wykonano na wzór oryginalnych. Odnowiona przez ZZK kamienica otrzymała wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie Modernizacja Roku i Budowa XXI wieku (w kat. obiekty mieszkalno-usługowe). Prace zakończono w styczniu 2022 roku, a ich koszt wyniósł 2,2 mln zł. Z kolei kamienica przy ul. Mierniczej 9 zwyciężyła w konkursie Fasada Roku (kat. budynków zabytkowych po renowacji). Nagrodę przyznano za różnorodność użytych materiałów i nakład pracy włożony w rewitalizację obiektu.

Miasto w kończącej się kadencji wyremontowało 30 podwórek. Przykładem tych największych jest przestrzeń między ulicami: Kotlarską, Łaciarską, Nożowniczą i pl. Nowy Targ. To miejsce usytuowane nieopodal Rynku, gdzie na powierzchni około 2,5 tys. mkw. zaplanowano wszystkie niezbędne funkcje. Wykonano plac zabaw dla najmłodszych, niewielką siłownię i zieloną strefę pośród zwartej zabudowy. Zamontowano podziemne pojemniki na śmieci, wytyczono chodniki, ścieżki, drogi z różnych nawierzchni, a wcześniej odwodnienie. Postawiono donice, ławeczki i zamontowano oświetlenie. Wreszcie posadzono 32 drzewa, 840 krzewów, trawy ozdobne i pnącza. Prace zakończone w czerwcu 2022 roku poprzedzono, oczywiście, konsultacjami społecznymi.

Innym kompletnym podwórkiem jest to zmodernizowane przez Wrocławskie Mieszkania, nakładem ponad 5 mln zł, między ulicami Benedyktyńską, Górnickiego, Sienkiewicza i Sępa-Szarzyńskiego. Zmieniło się tam niemal wszystko: układ komunikacyjny, miejsca rekreacji, oświetlenie. Ogromna powierzchnia pozwoliła zaprojektować siłownię zewnętrzną, plac zabaw i odnowienie boiska. Miejsce znalazły również stojaki rowerowe, ławki i toalety dla psów. Stworzono nowe zielone przestrzenie i zacienione enklawy.

