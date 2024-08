Wrzuciły reklamówkę do rzeki. Szok, co było w środku! Świadek zareagował

Jechali do pracy. Wtedy doszło do tragedii! Dwóch mężczyzn nie żyje, trzech zostało rannych

Przypadkowy świadek przejeżdżający przez Głuszycę pod Wałbrzychem na Dolnym Śląsku zauważył dwie kobiety stojące nad brzegiem rzeki, które wyrzuciły do wody reklamówkę. Mężczyzna nie pozostał obojętny i zatrzymał samochód, by sprawdzić co znajdowało się w środku torby.

- Po wejściu do rzeki i otwarciu reklamówki, mężczyzna odkrył nieoczekiwaną zawartość. Wewnątrz znajdowały się trzy małe kocięta. Dzięki zdecydowanej, a co ważniejsze szybkiej interwencji okazało się, że mężczyzna uratował ich życie. Wyciągnął kocięta z wody i udzielił im niezbędnej pomocy, a następnie powiadomił policję - relacjonuje asp. szt. Agnieszka Głowacka-Kijek z wałbrzyskiej policji.

Funkcjonariusze z Głuszycy przybyli na miejsce zdarzenie, a następnie rozpoczęli działania mające na celu ustalenie tożsamości sprawców tego czynu. Już na drugi dzień - w poniedziałek, 29 lipca, w sprawie zatrzymane zostały dwie kobiety: 44- i 69-latka.

- W toku prowadzonych czynności dowodowych kobiety usłyszały zarzut związany z usiłowaniem uśmiercenia zwierząt. Obie przyznały się do zarzucanego czynu i złożyły wyjaśnienia dotyczące motywów swojego przestępstwa – dodaje Agnieszka Głowacka-Kijek.

Uratowane kotki zostały przekazane pod opiekę schroniska dla zwierząt w Wałbrzychu. Pracownicy schroniska zapewnili im niezbędną pomoc weterynaryjną i opiekę. Obecnie maluchy są w stabilnym stanie, a po odzyskaniu pełni sił będą gotowe do adopcji.