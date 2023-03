Wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży. Bezpłatne porady specjalistów

Samochód wpadł do stawu. Kierowca musiał się ratować z tonącego auta

Powiat wrocławski po raz kolejny promuje e – zdrowie. Tym razem zdalne wsparcie oferowane jest młodszym mieszkańcom powiatu w ramach programu pilotażowego pn.: „Powiat wrocławski promuje e-zdrowie - zdalne wsparcie psychologiczne dzieci i młodzieży”. Program finansowany jest z budżetu Powiatu Wrocławskiego.

Jak wziąć udział w programie

Do kogo skierowany jest program? Może wziąć w nim udział każde dziecko czy nastolatek, który czytając poniższe pytania, odpowie na którekolwiek z nich twierdząco:

Czujesz złość, frustrację, przygnębienie, bezradność, utratę kontroli nad sobą i swoim życiem?

Masz poczucie winy, myśli samobójcze?

Towarzyszy Ci poczucie utraty zdolności do działania, ból, cierpienie?

Nie czujesz się dobrze w środowisku rówieśniczym, czujesz się niezrozumianym w domu, w szkole?

Nie masz z kim porozmawiać o swoich problemach, o tym co Cię martwi?

Program ma charakter pilotażu, potrwa do 30 kwietnia 2023 roku. Aby wziąć w nim udział, wystarczy zarejestrować się na: liniaspecjalna@powiatwroclawski.pl lub odwiedzić stronę www.liniaspecjalna.pl.

Co ważne, pomoc specjalistów można otrzymać bez wychodzenia z domu – dzięki czemu dostęp do fachowej pomocy będzie jeszcze łatwiejszy i niewymagający. To ty wybierasz formę kontaktu:

Telefoniczny „Zostaw swój numer telefonu” – po otrzymaniu wiadomości e-mail, o potrzebie kontaktu telefonicznego, w przeciągu 24h od poniedziałku do piątku w dni robocze skontaktuje się z Tobą wybrany specjalista, dzwoniąc na podany przez Ciebie numer telefonu;

Mailowy „Napisz wiadomość” – specjalista po otrzymaniu wiadomości, w przeciągu 24h od poniedziałku do piątku w dni robocze, odpowie na wskazany przez Ciebie adres email;

On-line „Umów spotkanie on-line” – masz możliwość wyboru terminu (daty i godziny) oraz komunikatora, za pośrednictwem którego dojdzie do spotkania w formie konsultacji online: czat na portalu, działający bez potrzeby ściągania dodatkowego oprogramowania; WhatsApp; GoogleMeet.

Fachowa pomoc specjalistów bez wychodzenia z domu

W ramach programu dzieci i młodzież borykająca się z sytuacjami kryzysowymi, takimi jak: utrzymujący się spadek nastroju, alienacja, niska samoocena, bezsenność, lęki, depresja, myśli samobójcze i inne problemy natury psychologicznej, otrzymają bezpłatną i profesjonalną pomoc ze strony specjalistów:

psychologa,

suicydologa (specjalista od badania i zapobiegania samobójstwom)

oraz dietetyka.

Tym samym działania te mają na celu troskę o zdrowie psychiczne dzieci oraz młodych ludzi zbliżających się lub wkraczających w dorosłość, to również poprawa dostępności do otrzymania pomocy bez wychodzenia z domu. To alternatywa w wyborze formy kontaktu ze specjalistą – mailing, telefon, kontakt przez komunikator. Pamiętaj, że po drugiej stronie są życzliwe osoby, które znają się na problemach dzieci i młodzieży i wiedzą, jak Tobie pomóc.

