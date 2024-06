Wybuchy i groźny pożar. 3 osoby poszkodowane, w tym 6-letnie dziecko!

Wrocław. Groźny pożar food tracka z kebabem

Do groźnego zdarzenia doszło w niedzielę, 2 czerwca, tuż po godz. 16. Na skrzyżowaniu ulic Powstańców Śląskich i Krzyckiej doszło do pożaru food tracka z kebabami. Najpierw doszło do eksplozji butli z gazem.

- Przypuszczalna przyczyna zdarzenia to zaprószenie ognia podczas wymiany 11-kilogramowej butli LPG - mówi nam mł. kpt. Piotr Szwiec z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.

Chwile grozy w momencie zdarzenia przeżyło dwóch mężczyzn będących w pojeździe oraz matka z 6-letnim dzieckiem, którzy czekali na odbiór zamówienia. Pracownicy food tracka i dziecko zostali poszkodowani, na szczęście skończyło się na niewielkich oparzeniach – wystarczyła pomoc udzielona im na miejscu przez ratowników medycznych i nikt nie musiał być hospitalizowany.

- W momencie przybycia pierwszych zastępów straży cała przyczepa była objęta ogniem. Pożar był mocno rozwinięty, panowało intensywne zadymienie. W bliskiej odległości była stacja paliw – dodał mł. kpt. Piotr Szwiec.

Sytuacja była bardzo groźna, dlatego na czas prowadzonych działań gaśniczych wyłączono ruchu skrzyżowanie, a także pobliską stację benzynową.

Jak podaje Gazeta Wrocławska, świadkowie zdarzenia mówili o słyszalnych eksplozjach, które wprawiły ludzi w przerażenie. Z naszych ustaleń wynika, że sytuacja mogła zakończyć się znacznie gorzej. Strażacy wyciągnęli z pojazdu aż 6 butli gazowych!