Radni chcą zdjąć krzyże w urzędach. Stanowcza reakcja prezydenta. Co na to wrocławianie?

Pobicie we Wrocławiu. Policja szuka tych mężczyzn

Policjanci z komisariatu Wrocław-Ołbin prowadzą śledztwo w sprawie pobicia małżeństwa, do którego doszło 2 grudnia 2023 roku przy ul. Jagiellończyka we Wrocławiu. Trzech mężczyzn zaatakowało małżeństwo, które schroniło się w samochodzie. To nie powstrzymało napastników. - Mężczyźni zaatakowali kobietę i mężczyznę siłą wyciągając ich z wnętrza zaparkowanego auta – mówi mł. asp. Rafał Jarząb z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Niestety, mimo szeregu wykonanych czynności, w tym także operacyjnych, policjantom nie udało się zatrzymać sprawców brutalnego czynu.

Dlatego policja zdecydowała się na publikację wizerunków sprawców. - W przypadku rozpoznania, którejkolwiek z osób ze zdjęć prosimy o pilny kontakt z funkcjonariuszami Komisariatu Policji Wrocław-Ołbin pod numerem tel. 47 87 143 06 oraz 47 87 121 21, z najbliższą jednostką policji lub pod numerem alarmowym 112. Gwarantujemy anonimowość – dodaje mł. asp. Rafał Jarząb.