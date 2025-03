Loty z Wrocławia do Niemiec odwołane. Nie polecimy do Monachium i Frankfurtu

24 marca ruszy we Wrocławiu nabór do najmu mieszkań w ramach Społecznej Agencji Najmu. To program, do którego przystąpiło kilkanaście samorządów z całego kraju, w tym Wrocław. Społeczne Agencje Najmu (SAN) mają pozyskiwać mieszkania od prywatnych właścicieli poprzez umowy dzierżawy, a następnie wynajmować je – po cenach niższych, niż rynkowe - spełniającym określone kryteria mieszkańcom Wrocławia.

Program, który ma być jedną z odpowiedzi na trudną sytuację na rynku mieszkaniowym, jest adresowany do osób w tzw. luce czynszowej. Chodzi o osoby, które zazwyczaj są zbyt zamożne, żeby starać się o lokal komunalny, ale ich dochody są zbyt małe, żeby pozwolić sobie na kupno mieszkania na kredyt.

- Nabór, prowadzony przez miasto Wrocław potrwa do 4 kwietnia. Chcemy jednak poinformować o nim już teraz, żeby dać zainteresowanym czas na przygotowanie dokumentów – mówi Karol Smoliński, dyrektor Wydziału Lokali Mieszkalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Dlaczego właściciele mieszkań mieliby wynajmować jest poprzez SAN? Do tego ma zachęcić ich fakt, że przychody z dzierżawy mieszkania na rzecz Społecznej Agencji Najmu są w całości zwolnione od podatku PIT/CIT, a także VAT, jeśli dzierżawca jest VAT-owcem. SAN oferuje też możliwość doposażenia nieruchomości, a operator zajmuje się także wszystkimi obowiązkami wynikającymi z zarządzania (administracja, rachunki, itp.). SAN ponosi również odpowiedzialność za eliminowanie „pustych przebiegów” – mieszkanie ma nie stać puste, a dochód dla właściciela ma być pewny i stały.

SAN we Wrocławiu. Ile ma kosztować wynajem mieszkania?

- Założenie jest takie, by udostępniać lokale, których cena najmu jest niższa o około 20 proc. od ceny rynkowej dla danego standardu i danej lokalizacji. Gdy zgłasza się do nas chętny na wydzierżawienie nam mieszkania, określeniem stawki, za które mogłoby być wynajmowane, zajmuje się pośrednik. Proponujemy właścicielowi tę stawkę. Właściciele lokali mają zapewniony stabilny przychód. Jeśli lokator nie płaci, my bierzemy na siebie odpowiedzialność finansową, a następnie sami odzyskujemy te środki od najemcy – tłumaczy Maciej Walczak, wiceprezes Fundacji Inicjowania Rozwoju Społecznego.

We Wrocławiu program SAN prowadzi właśnie ten podmiot. Został wyłoniony w drodze otwartego konkursu, a następnie podpisał stosowną umowę z miastem. W grudniu 2023 roku Rada Miejska uchwaliła kryteria naborowe dla chętnych do korzystania z programu SAN na terenie Wrocławia.

Dla kogo wynajem mieszkań poprzez SAN?

Kto może ubiegać się o najem z SAN? Oto kryteria, które trzeba spełnić:

trzeba traktować Wrocław jako stałe miejsce zamieszkania;

żaden z członków gospodarstwa domowego, ubiegającego się o SAN, nie może posiadać tytułu prawnego do własności lokalu ani spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu;

łączne zarobki członków gospodarstwa domowego muszą się mieścić w określonym limicie dochodowym. Limit jest różny w zależności od liczby członków gospodarstwa domowego. Można go sprawdzić tutaj: https://san.wroc.pl/san-dla-najemcy

punkty przyznawane są wnioskodawcom m.in. za dzieci w gospodarstwie domowym, niepełnosprawność któregoś z członków gospodarstwa domowego, rozliczanie PIT we Wrocławiu, posiadanie wkładu oszczędnościowego na cele mieszkaniowe, przekroczenie 60 lat, bycie osobą pokrzywdzoną w wyniku przemocy domowej

Wszystkie wspomniane są tzw. kryteriami pierwszeństwa. Zmieszczenie się w limicie zarobków nie wystarcza. Koniecznie należy spełniać co najmniej jedno z kryteriów pierwszeństwa. Spełnienie większej liczby kryteriów umożliwia uzyskanie większej liczby punktów w procedurze naborowej.

- Na ten rok przewidujemy udostępnienie we Wrocławiu od 44 do 94 mieszkań, przy wsparciu miasta oraz środków unijnych. Program jest bezpieczny dla właścicieli lokali, a jednocześnie korzystny dla wynajmujących. To nie tylko korzystne stawki czynszu, ale też możliwość ubiegania się m.in. o dopłaty do czynszu z Banku Gospodarstwa Krajowego - dodaje Maciej Walczak, wiceprezes Fundacji Inicjowania Rozwoju Społecznego.