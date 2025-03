Loty z Wrocławia do Niemiec odwołane. Nie polecimy do Monachium i Frankfurtu

Referendum w sprawie odwołania Jacka Sutryka. Trwa wyścig z czasem

Inicjatywa referendalna we Wrocławiu została zawiązana w połowie stycznia. Do organizacji plebiscytu dąży stowarzyszenie SOS Wrocław, którego prezesem jest miejski radny Piotr Uhle (opozycyjny Klub Radnych Naprawmy Przyszłość). Stowarzyszenie uważa, że Sutryk m.in. nie spełniania obietnic wyborczych, podnosi też, że na prezydencie Wrocławia ciążą prokuratorskie zarzuty w aferze Collegium Humanum.

W niedzielę, 99 marca, we wrocławskim stowarzyszenie zorganizowało demonstrację pod hasłem „Sutryk OUT”. Radny Piotr Uhle w rozmowie z PAP poinformował, że do tej pory zebrano około 33 tys. głosów pod wnioskiem o przeprowadzanie referendum. - Na ostatniej prostej musimy zbierać około 1,5 tys. podpisów dziennie, aby inicjatywa się udała. Apelujemy od mieszkańców Wrocławia o zaangażowanie – mówił Uhle.

Inicjatorzy przeprowadzenia referendum podnoszą, że Jacek Sutryk i jego środowisko to „skompromitowana grupa”. - To nie tylko zarzuty za korupcję i oszustwo, to również nepotyzm i innego rodzaju patologie, które stały się modus operandi tej władzy. Nie mamy już zaufania do tego, że procedury w mieści są uczciwe. Nie widzę tu sytuacji, w której poważny inwestor, komisarz europejski, minister przyjedzie i stanie na konferencji prasowej z prezydentem Sutrykiem – dodał Uhle.

Aby zorganizować referendum w sprawie odwołania Sutryka z urzędu, inicjatorzy tego przedsięwzięcia muszą zebrać 46 646 podpisów. Termin ich zbierania mija 24 marca.

Ostateczny termin przeprowadzenia referendum - przy założeniu, że podpisy zostaną złożone 24 marca - to 8 lub 15 czerwca.

Referendum będzie ważne, jeżeli zagłosuje trzy piąte wrocławian, którzy wybierali Sutryka w 2024 r. To oznacza, że w referendum musiałoby wziąć udział ok. 104 tys. wrocławian, a za odwołaniem prezydenta musiałaby opowiedzieć się więcej niż połowa ważnie głosujących.