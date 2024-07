Urodziły się setki dzieci, ale to już koniec. Co dalej z in vitro we Wrocławiu?

88 procent przystępujących do matury 2024 we Wrocławiu zdało egzamin. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała we wtorek, 9 lipca, wyniki sprawdzianu, zgodnie z którymi średnia zdawalność dla całej Polski wyniosła natomiast 84,1 procent. Maturę z języka polskiego zdało 95 procent tegorocznych maturzystów, z matematyki - 89 procent, a z języka angielskiego, który wybrała ogromna większość osób - 96 procent.

Jak wynika z powyższych danych maturzyści z Wrocławia uzyskali wynik powyżej średniej, co dotyczy zarówno całego egzaminu, jak i trzech następujących przedmiotów:

języka polskiego;

matematyki;

j. obcego (angielskiego).

Jak informuje Gazeta Wyborcza Wrocław, język polski na poziomie podstawowym zdało 97,5 proc. osób, osiągając średni wynik na poziomie 65,9 proc. Egzamin ustny zaliczyło natomiast 98,3 proc. absolwentów, a ich skuteczność wyniosła 64,9 proc. Matematykę na poziomie podstawowym zdało 90,3 proc. maturzystów, uzyskując średnio 69 proc. Z kolei angielski na poziomie podstawowym zdało 98 proc. maturzystów, którzy mieli średnio 85 proc. Ustny egzamin z tego języka zdało nieco mniej, bo ponad 97 proc. absolwentów, ze średnim wynikiem 78 proc. Dalsza część tekstu poniżej.

W tych szkołach we Wrocławiu maturę 2024 zdali wszyscy uczniowie

Jak poinformowała Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu, w dziewięciu tamtejszych szkołach - wszystkie to licea - maturę 2024 zdali wszyscy uczniowie, którzy przystąpili do egzaminu. Są wśród nich absolwenci Liceum Ogólnokształcącego nr III.

- Poszło mi bardzo dobrze, naprawdę lepiej, niż myślałam. Najbardziej jestem zadowolona z matury rozszerzonej z matematyki, bo miałam z niej 98%, a tego się nie spodziewałam. Co do studiów, chciałabym dostać się na medycynę, na wydział lekarski, najlepiej we Wrocławiu - powiedziała, komentując wyniki matury 2024, Ania, którą cytuje serwis wroclaw.pl.

