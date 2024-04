i Autor: Tomasz Golla/Super Express

Wyniki wyborów samorządowych 2024. Kto został prezydentem Wrocławia? Wyniki II tury wyborów we Wrocławiu

Wyniki wyborów samorządowych 2024 we Wrocławiu. W niedzielę, 21 kwietnia, odbyła się II tura wyborów samorządowych. We Wrocławiu mieszkańcy wybierali prezydenta miasta. Wyniki exit poll wyborów we Wrocławiu są już dostępne. O urząd prezydenta miasta rywalizowali Izabela Bodnar i Jacek Sutryk. Kto zwyciężył, został prezydentem Wrocławia? PKW podała oficjalne wyniki wyborów kilka minut po godz. 2.