Wyniosła noworodka do kotłowni, mąż go spalił. List gończy za Katarzyną Borczyk

Komenda wojewódzka policji poszukuje Katarzyny Borczyk, która ostatnio mieszkała w miejscowości Czerńczyce pod Polkowicami. 42-latka została skazana prawomocnym wyrokiem na 4 lata w więzienia za czyn, którego dopuściła się przed niespełna siedmioma laty. Nie stawiła się jednak w zakładzie karnym, dlatego prokuratura wystawiła z nią list gończy.

Dramat rozegrał się w nocy z 30 czerwca na 1 lipca 2016 roku w Radwanicach koło Polkowic. 35-letnia wówczas Katarzyna Borczyk urodziła w domu dziecko. Niestety, odbyło się to bez lekarza, ani jakiejkolwiek fachowej pomocy. Do porodu doszło w pozycji stojącej i - jak ustalili później śledczy – dzieciątko upadło na podłogę. Kobieta nie wzywała jednak pomocy, a po dwóch dniach wyniosła noworodka do kotłowni. Później ciało dziecka spalił jej mąż.

Kobieta ukrywała ciążę przed sąsiadami. Być może nikt by się nie dowiedziałby o makabrycznych wydarzeniach, gdyby nie anonim do Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Małżeństwo początkowo tłumaczyło, że sprzedało dziecko do Niemiec. W trakcie śledztwa na jaw wyszły koszmarne fakty.

W 2017 roku małżeństwo najpierw zostało skazane na dwa lata bezwzględnego więzienia, potem wyrok został zwiększony do czterech lat. Mąż kobiety odbył zasądzoną karę. Katarzyna Borczyk nie stawiła się do zakładu karnego.

Teraz jest poszukiwana listem gończym na podstawie art. 160 § 2 Narażanie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu przez osobę, na której ciąży obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo.

Rysopis poszukiwanej

SYLWETKA: fotografia z roku 2001, ubiór schludny, rozmiar obuwia - 26 cm, kobieta, narodowość polska, waga 50-69 kg, sylwetka krępa (muskularna)

WŁOSY: włosy proste, włosy długie, włosy ciemnoblond

UZĘBIENIE: uzębienie pełne

WARGI (USTA): wargi średnie

USZY: uszy wyraźnie przylegające, uszy średnie

NOS: kolor nosa naturalny, nos mały, nos prostolinijny

OCZY: oczy wąsko rozstawione, oczy normalnie osadzone

CZOŁO: czoło średnie

TWARZ: cera czerstwa, twarz owalna

Wzrost: 161-165 CM

Kolor oczu: JASNE