W środę, 8 października, wieczorem na drodze wojewódzkiej nr 296 doszło do tragicznego wypadku samochodowego.

Samochód osobowy zjechał z drogi, uderzył w drzewa i dachował, w wyniku czego zginęła jedna osoba dorosła, a dziecko zostało ranne.

Sprawdź, co było przyczyną tego zdarzenia i jakie są dalsze ustalenia policji.

Śmiertelny wypadek pod Zgorzelcem. Kierowca nie żyje, dziecko ranne

Policja w Zgorzelcu wyjaśnia szczegółowe przyczyny i okoliczności śmiertelnego wypadku na drodze wojewódzkiej nr 296. Służby ratownicze otrzymały informację o zdarzeniu na trasie Węgliniec-Czerwona Woda w środę, 8 października, ok. godz. 19.

- Samochód osobowy z nieustalonych jeszcze przyczyn zjechał z jezdni, ściął przydrożne drzewa, a następnie dachował. W wyniku zdarzenia śmierć na miejscu poniosła jedna osoba dorosła. Podróżująca z nią osoba małoletnia została ranna i trafiła pod opiekę służb medycznych - napisała na swoim profilu facebookowym Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu.

Jak dodają mundurowi, do wypadku doszło w czasie trudnych warunków pogodowych.