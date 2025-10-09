Osobówka ścięła drzewa i dachowała! Kierowca zginął, dziecko cudem przeżyło [ZDJĘCIA]

Michał Michalak
2025-10-09 7:32

Jedna osoba nie żyje, jedna została ranna - to bilans wypadku, do którego doszło pomiędzy Węglińcem i Czerwoną Wodą pod Zgorzelcem. Jak informują strażacy, w środę, 8 października, w godzinach wieczornych, samochód osobowy, którym kierowała ofiara, wypadł z drogi wojewódzkiej nr 296, "ściął przydrożne drzewa" i dachował. Osoba prowadząca auto zginęła, a towarzyszące jej dziecko zostało ranne.

  • W środę, 8 października, wieczorem na drodze wojewódzkiej nr 296 doszło do tragicznego wypadku samochodowego.
  • Samochód osobowy zjechał z drogi, uderzył w drzewa i dachował, w wyniku czego zginęła jedna osoba dorosła, a dziecko zostało ranne.
Śmiertelny wypadek pod Zgorzelcem. Kierowca nie żyje, dziecko ranne

Policja w Zgorzelcu wyjaśnia szczegółowe przyczyny i okoliczności śmiertelnego wypadku na drodze wojewódzkiej nr 296. Służby ratownicze otrzymały informację o zdarzeniu na trasie Węgliniec-Czerwona Woda w środę, 8 października, ok. godz. 19.

Samochód osobowy z nieustalonych jeszcze przyczyn zjechał z jezdni, ściął przydrożne drzewa, a następnie dachował. W wyniku zdarzenia śmierć na miejscu poniosła jedna osoba dorosła. Podróżująca z nią osoba małoletnia została ranna i trafiła pod opiekę służb medycznych - napisała na swoim profilu facebookowym Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu.

Jak dodają mundurowi, do wypadku doszło w czasie trudnych warunków pogodowych.

Po wypadku zapalił papierosa narzucił Kaptur i sobie poszedł

Śmiertelny wypadek pod Zgorzelcem. Kierujący osobówką zginął, dziecko zostało ranne [ZDJĘCIA]
