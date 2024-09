Wystarczyło 10 sekund! 25-latek stracił prawo jazdy. Wszystko się nagrało

Koszmar Małgorzaty trwał latami. Nikt nic nie widział, nic nie słyszał. „A co mnie to obchodzi?”

Kierowca audi stracił prawo jazdy

Policjanci z grupy SPEED na starej „ósemce” (droga Wrocław – Długołęka) zatrzymali do kontroli kierowcę audi. Wszystko przez manewry, których dopuścił się na oczach policjantów.

- Wszystko zaczęło się od przekroczenia prędkości o 24 km/h w obszarze zabudowanym, a potem było już tylko gorzej. Kolejny był niedozwolony manewr wyprzedzania przed i na oznakowanym przejściu dla pieszych o ruchu niekierowanym. Wisienką na torcie był przejazd na czerwonym świetle - mówi mł. asp. Rafał Jarząb z policji we Wrocławiu.

Trzy wykroczenia słono kosztowały 25-latka, który otrzymał mandat karny na łączną kwotę 2300 zł. To jednak nie wszystko, bo do jego konta dopisanych zostało 35 pkt karnych – to przesądziły o zatrzymaniu kierowcy prawa jazdy.

Teraz, aby odzyskać uprawnienia, młody mężczyzna będzie musiał przejść badania i ponownie zdać egzamin.