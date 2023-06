Z tasakiem napadli na pub. Wśród bandytów była 18-letnia dziewczyna

Lubin. Zamaskowani sprawcy napadli na pub

Do zuchwałego napadu doszło pod koniec maja br. Zamaskowani sprawcy weszli do jednego z pubów na osiedlu Przylesie w Lubinie i tasakiem rozbili pleksę oddzielającą pracownicę od reszty lokalu. Przerażona kobieta nic nie mogła zrobić, gdy bandyci ukradli 550 złotych i uciekli z pubu.

Długo jednak wolnością się nie cieszyli. Ustalenia lubińskich policjantów naprowadziły ich na trop aż do powiatu świdnickiego. W minioną niedzielę (11 czerwca) nad ranem, wspólnie z miejscowymi funkcjonariuszami i kontterrorystami z Wrocławia, weszli oni do dwóch mieszkań, gdzie według ustaleń miały przebywać osoby podejrzane o to przestępstwo. - W trakcie działań funkcjonariusze zatrzymali 9 osób. Z uwagi na podejrzenie, że sprawcy mogli posiadać niebezpieczne narzędzia i narkotyki, wykorzystano psy służbowe – mówi asp. szt. Sylwia Serafin, oficer prasowy KPP w Lubinie.

Podczas przeszukania lokali mundurowi znaleźli kominiarki i odzież, w którą ubrani byli sprawcy podczas napadu, a także pistolet pneumatyczny i narkotyki. Dodatkowo w samochodzie, którym poruszali się zatrzymani, funkcjonariusze znaleźli topór i kominiarkę.

- Troje z zatrzymanych, 18-letnia kobieta i dwóch mężczyzn w wieku 25-31 lat usłyszało zarzuty. Wszyscy są mieszkańcami Strzegomia – dodaje asp. szt. Sylwia Serafin.

Sąd wydał postanowienie o ich tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Będą odpowiadać za przestępstwo rozboju, za co może im grozić kara nawet do 12 lat pozbawienia wolności. Pozostałe osoby, po przesłuchaniu zostały zwolnione. Sprawa jest jednak rozwojowa.