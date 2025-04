Gigantyczny moloch w centrum Wrocławia. Raj czy betonowa dżungla z PRL-u?

Spis treści

Jakie są znane budynki we Wrocławiu? "Titanic" to ikona!

Wrocław to wyjątkowe miasto mostów i krasnali, ale także prawdziwa perła architektury. Oprócz urokliwego Rynku i monumentalnej Hali Stulecia miejscowość kryje w sobie wiele budynków, które zachwycają historią, formą i charakterem. Jednym z nich jest m.in. blok-statek, o którym więcej pisaliśmy tutaj: Architektoniczny majstersztyk we Wrocławiu. Gigantyczny okręt z wielkiej płyty. Inną ikoną tego typu jest kultowy "Titanic", czyli wrocławski galeriowiec przy ulicy Powstańców Śląskich 46-64, przypominający swoją architekturą gigantyczny statek.

"Titanic" z Wrocławia. Sekrety gigantycznego bloku

Galeriowiec przy Powstańców Śląskich we Wrocławiu to budynek, który trudno przeoczyć. Jego monumentalna bryła i szesnaście pięter robią wrażenie na spacerowiczach od lat. Obiekt powstał bowiem jeszcze w 1991 roku, lecz - co ciekawe - projekt budynku pochodzi z czasów z PRL-u. Autorami projektu są Wacław Kamocki i Julian Łowiński, dzięki którym dziś dach nad głową w tak nietypowym miejscu ma około 2,5 tys. ludzi - tyle, co w małym miasteczku.

Jedynym tematem graficznym, który mnie interesował, była pasja do wszystkiego co pływa. Nie ustała ona do dnia dzisiejszego. Pewnie nie zdradzę zbyt wielkiej tajemnicy, jeśli powiem, że wielki galeriowiec przy Powstańców Śląskich został zainspirowany właśnie ideą liniowca pasażerskiego - mówił przed kilkoma laty Julian Łowiński, podczas rozdania honorowych nagród Stowarzyszenia Architektów Polskich, cytuje portal tuwroclaw.com.

Galeriowiec przy ulicy Powstańców Śląskich we Wrocławiu. Architektoniczny koszmar czy duma miasta?

Współcześnie wrocławski "Titanic" budzi skrajne emocje - dla jednych to architektoniczny koszmar, dla innych nieodłączny element wrocławskiego krajobrazu. Mimo krytyki w "Titanicu" mieszkają tysiące wrocławian od lat, którzy z pewnością nie wyobrażają sobie żyć już gdzieś indziej. Dodatkowo trzeba przyznać, że obiekt jest już jednym z punktów charakterystycznych w mieście, który przyciąga mnóstwo odwiedzających.

W galerii zdjęć powyżej znajdują się fotografie wrocławskiego "Titanica" - zachęcamy do sprawdzenia.