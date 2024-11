Zaatakowała męża nożem, potem „poprawiła” kuflem. Wiadomo, co zeznała

Święto Niepodległości we Wrocławiu. Uczestnik marszu rzucał petardami

Wrocław. Kobieta oskarżona o usiłowanie zabójstwa męża

Do wstrząsającego zdarzenia doszło 18 sierpnia 2024 roku we Wrocławiu. Prokurator skierował właśnie do Sądu Okręgowego akt oskarżenia przeciwko Magdalenie W. Kobieta będzie odpowiadała m.in. za usiłowanie zabójstwa własnego męża.

Według prokuratury wrocławianka kilkukrotnie ugodziła mężczyznę nożem kuchennym w plecy, lewe przedramię i lewe ramię. Na tym jednak nie koniec, bowiem później uderzyła męża kuflem z grubego szkła w okolice oka. - Zamierzonego celu nie osiągnęła z uwagi na obronę podjętą przez pokrzywdzonego i szybko udzieloną mu pomoc medyczną - mówi Karolina Stocka-Mycek, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.

Kobieta trafiła do aresztu.

Przesłuchana w charakterze podejrzanej Magdalena W. nie przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu wskazując, że jedynie broniła się, gdyż mąż miał ją dusić. Ta okoliczność nie została jednak potwierdzona w toku śledztwa

– dodaje Karolina Stocka-Mycek.

Za zarzucany czyn wrocławiance grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 10, a nawet kara dożywotniego pozbawienia wolności.