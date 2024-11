Zabójstwo Anastazji na wyspie Kos. „Chcę spojrzeć temu zwyrodnialcowi w oczy”

Zabójstwo Anastazji na wyspie Kos. Znamy datę rozpoczęcia procesu

Wrocławianka Anastazja Rubińska zaginęła 12 czerwca 2023 r. na greckiej wyspie Kos. Niemal tygodniowe poszukiwania zakończyły tragiczne wieści o tym, że 27-latka została brutalnie zamordowana. W sprawie okrutnej zbrodni zatrzymany został Salahuddin S. z Bangladeszu, z którym młoda kobieta spędziła ostatnie chwile życia. Ostatecznie 33-latek usłyszał zarzuty porwania, zgwałcenie i zamordowania wrocławianki.

Po niemal 17 miesiącach od tragicznych wydarzeń Prokuratura Apelacyjna w Dodekanezie złożyła w sądzie akt oskarżenia przeciwko obywatelowi Bangladeszu. Wiadomo również, kiedy rozpocznie się proces.

- 2 grudnia 2024 roku na greckiej wyspie Kos ruszy proces Salahuddina S., oskarżonego o porwanie, gwałt i morderstwo Anastazji R. Proces odbędzie się przed mieszaną Ławą Przysięgłych w sądzie na greckiej wyspie Kos. Prokuratura domaga się dożywocia dla oskarżonego. W rozprawie sądowej będziemy uczestniczyć wspólnie z matką Anastazji oraz jej pełnomocnikiem z Grecji - mówi Dawid Burzacki, szef polskiego zespołu detektywów, który od początku pracował przy tragicznej sprawie.

„Ja cały czas żyje tą sprawą”

Na pierwszą rozprawę w Grecji wybiera się matka zamordowanej wrocławianki.

Nie wyobrażam sobie tego, żeby 2 grudnia nie stawić się w sądzie na Kos. Długo czekałam na ten moment, by móc spojrzeć temu zwyrodnialcowi w oczy i zapytać dlaczego zamordował moje dziecko. Ja cały czas żyje tą sprawą, nie ma dnia, kiedy bym nie myślała, o tym co wydarzyło się rok temu. Na miejsce polecę z detektywami, którzy od początku zajmują się sprawą mojej córki. Chcę skorzystać z uprawnienia oskarżyciela posiłkowego i tak samo jak grecka prokuratura domagać się dożywotniego pozbawienia wolności dla zabójcy mojej córki

- mówi Natalia Rubińska, matka zamordowanej Anastazji.

Kobieta może liczyć nie tylko na wsparcie detektywów, ale również pełnomocnika, który zajmuje się sprawą. - Jako pełnomocnik matki Anastazji, obecnie analizuję akta sprawy i jestem w stałym kontakcie z greckim pełnomocnikiem. Będziemy domagać się najwyższego wymiaru kary. W greckim prawie, gwałt i morderstwo są zagrożone dożywotnim pozbawieniem wolności i na taki wymiar kary liczymy. W mojej ocenie zebrany materiał dowodowy jest bardzo mocny i Ława Przysięgłych przychyli się do wniosków oskarżycieli - mówi adwokat Jarosław Kowalewski.

Wydaje się, że śledczy będą mieli mocne argumenty w sądzie. - Jestem pod wrażeniem pracy dochodzeniowo-śledczej greckich policjantów. Wykonali wiele czynności procesowych, które pozwoliły zgromadzić obszerny materiał dowodowy w sprawie. Pozyskane i zabezpieczone informacje, chociażby z telefonu oskarżonego, wskazują wprost, że to on stoi za porwaniem i zabójstwem Anastazji. Greckie media już rok temu informowały, że krótko po zniknięciu Anastazji, Salahuddin S. wyszukiwał w sieci takie frazy jak : „jak ukryć ciało”, „jak pozbyć się ciała po morderstwie”, „jak zatrzeć ślady morderstwa”. Pomimo tego, że zebrany materiał dowodowy jest bardzo mocny, to 33-letni Banglijczyk nie przyznaje się do winy - dodaje detektyw Dawid Burzacki.