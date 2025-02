Te słowa wyciskają łzy

Zadał Kasi kilkadziesiąt ciosów nożem. Rodzinna wieś 26-latki w żałobie

Katarzyna B. spod Kłodzka zginęła od kilkudziesięciu ciosów nożem! Śledczy twierdzą, że kobietę zabił Dawid T., jej były partner. To on wskazał policji zwłoki, absurdalnie twierdząc, że jego była ukochana zrobiła sobie to sama. Mężczyzna został aresztowany, a w sobotę (1 marca) odbędzie się pogrzeb 26-latki.