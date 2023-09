Zaginął Maciej Wojtkowiak! 44-latek wyszedł z domu i zniknął

Zaginął Maciej Wojtkowiak. 44-letni mieszkaniec Legnicy wyszedł z domu 4 września i do dziś nie wiadomo, co się z nim stało

Zaginął Maciej Wojtkowiak! Dolnośląscy policjanci informują na swojej stronie internetowej o zaginięciu 44-letniego mężczyzny. Maciej Wojtkowiak w ostatni poniedziałek, 4 września wyszedł z mieszkania w Legnicy i do dziś nie wiadomo, gdzie się udał i co się z nim stało. Czy widziałeś tego człowieka? Masz jakiekolwiek informacje o tym, co mogło się z nim stać? Jeśli tak, koniecznie skontaktuj się z najbliższą jednostką policji! "W dniu 4 września br. wyszedł z domu i do chwili obecnej nie powrócił ani nie nawiązał kontaktu z rodziną. Zaginiony może znajdować się na terenie całego kraju, gdyż istnieje prawdopodobieństwo, że może podróżować pociągiem" - czytamy na stronie dolnośląskiej policji.

"Ubrany mógł być w czerwoną rozpinaną bluzę z kapturem, jasnoróżowy t-shirt, niebieskie dżinsy, czarne trampki"

Jak wygląda zaginiony Maciej Wojtkowiak? Oto informacja z policyjnej strony internetowej: "Rysopis: Wiek z wyglądu ok. 45 lat, wzrost ok. 180 cm, średniej budowy ciała, twarz owalna, włosy czarne średniej długości, oczy piwne, uszy duże przyległe, duży zarost- broda. Ubiór: ubrany mógł być w czerwoną rozpinaną bluzę z kapturem, jasnoróżowy t-shirt, niebieskie dżinsy, czarne trampki". Widziałeś zaginionego Macieja lub masz jakieś informacje na temat tego zaginięcia? "Wszelkie informacje mogące przyczynić się do ustalenia miejsca pobytu zaginionego Macieja Wojtkowiaka prosimy kierować pod nr alarmowym 112 lub do Oficera Dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Legnicy pod nr tel. 47 874 15 20 lub do najbliższej jednostki Policji".

