Zaginęła 15-letnia Jagoda. Może przebywać we Wrocławiu!

Świdnica. Zaginęła 15-letnia Jagoda

Jagoda Ścisłowska to 15-letnia mieszkanka Świdnicy. W niedzielę, 30 czerwca, ok. godz. 21.15 wyszła z domu i do chwili obecnej nie powróciła, ani nie nawiązała kontaktu z rodziną. - Dlatego też zwracamy się z apelem do wszystkich, którzy mogą pomóc w ustaleniu miejsca pobytu Jagody Ścisłowskiej o kontakt z policją - mówi asp. Magdalena Ząbek, oficer prasowy policji w Świdnicy.

RYSOPIS

Z wyglądu 17-18 lat

wzrost 165 cm

sylwetka szczupła

długie jasny blond.

W chwili zaginięcia ubrana była w spodnie jeansowe długości do kolan, buty sportowe typu adidas koloru kremowo-białego, skarpetki biało-zielone z czerwonymi papryczkami.

Nastolatka może przebywać na terenie Wrocławia

- Wszystkich mających informacje, o tym gdzie może przebywać nastolatka, prosimy o kontakt pod numerem alarmowym Centrum Powiadamiania Ratunkowego 112, najbliższą jednostką policji lub bezpośrednio z Komendą Powiatową Policji w Świdnicy przy ul. Jagielońskiej 23 (tel. 47 87 552 00 lub 47 87 552 19) – dodaje asp. Magdalena Ząbek, oficer prasowy policji w Świdnicy.