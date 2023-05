Zatrważające efekty policyjnych kontroli. Większość kierowców łamie ten przepis

Masowy grób w ogrodzie willi we Wrocławiu. Makabryczne odkrycie. Znaleziono szczątki 128 osób

Akcja pod kryptonimem „Prędkość” odbyła się w miniony piątek, 19 maja. Funkcjonariusze skontrolowali łącznie 507 pojazdów. Po weekendzie mundurowi przedstawili wyniki swoich działań.

- Niestety, funkcjonariusze ujawnili aż 295 wykroczenia polegające na przekroczeniu dopuszczalnej prędkości. W ramach prowadzonych działań policjanci nakładali mandaty karne, kierowali wnioski o ukaranie do sądu, ale także pouczali. W związku z przekroczeniem prędkości w obszarze zabudowanym powyżej 50 km/h dwóch kierujących straciło prawo jazdy – informuje Komenda Miejska Policji we Wrocławiu.

Podczas akcji policjanci drogówki ujawnili również szereg innych wykroczeń oraz przestępstw. - Funkcjonariusze zatrzymali do kontroli dwóch kierujących, którzy nie podsiadali uprawnień do kierowania, jednego kierującego, w stanie nietrzeźwości, pojazdem innym niż mechaniczny. Policjanci ujawnili także jedną poszukiwaną osobę i zatrzymali w sumie 42 dowody rejestracyjne pojazdów, do których stanu technicznego mieli zastrzeżenia – dodają mundurowi.

Przypomnijmy, że od początku 2022 r. obowiązują przepisy, zgodnie z którymi kary za przekroczenie prędkości mogą wynieść nawet 2500 złotych. Od września ubr. wzrosła natomiast liczba punktów nakładanych za poszczególne wykroczenia drogowe, w tym za przekraczanie prędkości. Maksymalna liczba punktów w tym przypadku wynosi 15.