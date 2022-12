Ziemniaki na ulicy Krutowskiego w Oławie

Do tego niecodziennego zdarzenia doszło w niedzielę, 4 grudnia, około godz. 11 na ulicy Kutrowskiego w Oławie. To wjazdowa droga od strony Wrocławia. Z przyczepy jadącego ciągnika wysypały się ziemniaki, w sumie przewożonych było 16 ton. Nim kierowca zorientował się co się dzieje, na ulicy wylądowała góra ziemniaków. W sumie rozsypały się one na długości ok. 100 metrów.

- Za powyższe wykroczenie 60-letni kierowca został ukarany mandatem karnym. W trakcie interwencji, oprócz zanieczyszczenia drogi publicznej, na jaw wyszły również inne okoliczności. Podczas badania stanu trzeźwości okazało się, że kierowca, mieszkaniec powiatu milickiego, poruszał się ciągnikiem rolniczym mając ponad 0,6 promila alkoholu w organizmie - mówi asp. szt. Wioletta Polerowicz z KPP w Oławie.

Na miejsce wezwano policję, która kierowała ruchem w czasie sprzątania jezdni. Zajęły się tym służby drogowe, ale nie brakowało przechodniów, a nawet kierowców, którzy zbierali ziemniaki… na własny użytek.

Zdjęcia dzięki uprzejmości portalu olawa24.pl