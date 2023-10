Zmiana czasu 2023. Przestawianie czasu na zimowy. Kiedy przestawiamy zegarki?

Ślad zaginionej Anety urywa się w Bangkoku. Co się dzieje z wrocławianką?

Jak dopisać się do rejestru wyborców?

Otwarcie KGHM Ślęza Areny. We Wrocławiu brakowało takiej hali lekkoatletycznej

Zmiana czasu z letniego na zimowy 2023

Rozpoczął się październik 2023 roku, a to oznacza, że jesień w pełni. A skoro jesień to wiadomo, że wkrótce przejdziemy z czasu letniego na zimowy. Kiedy będzie jesienna zmiana czasu?

Przypomnijmy, do zmiany czasu dochodzi dwa razy do roku. Czas letni trwa siedem miesięcy, rozpoczął się w ostatni weekend marca. A do kiedy obowiązuje? Wszystko na ten temat znajdziecie poniżej.

Czas zimowy, to po po prostu czas środkowoeuropejski;

Czas letni, to czas środkowoeuropejski letni.

Zmiana czasu na zimowy

Do zmiany czasu z letniego na zimowy przejdziemy w ostatni weekend października 2023 roku, z soboty na niedzielę z 28 na 29 października.

Kiedy przestawiamy zegarki?

Zmiana czasu polega na przestawieniu wskazówek zegara o godzinę do tyłu - z godziny 3 na godzinę 2 w nocy, w niedzielę 29 października. Właśnie wtedy przestawiamy zegarki.

Oczywiście, nie musimy wstawać nocy, aby przestawi czas. Wystarczy, że zrobimy to przed położeniem się spać lub po przebudzeniu.

Przejście z czasu letniego na zimowy oznacza, że będziemy dłużej spali. Niestety, o godzinę szybciej będzie również zapadał zmrok.

Kiedy ostatnia zmiana czasu?

Od wielu lat mówi się o likwidacji zmiany czasu. Na razie się na to jednak nie zanosi, przynajmniej przez kilka najbliższych lat.

Czas letni wprowadza się:

w 2024 r. – dnia 31 marca,

w 2025 r. – dnia 30 marca,

w 2026 r. – dnia 29 marca

Czas zimowy wprowadza się:

w 2023 r. – dnia 29 października,

w 2024 r. – dnia 27 października,

w 2025 r. – dnia 26 października,

w 2026 r. – dnia 25 października