Zmiana czasu na zimowy 2023

Koniec lata zbliża się nieubłaganie. Wkrótce rozpocznie się jesień, a to oznacza, że czeka nas również zmiana czasu. Tradycyjnie, jak to jesienią, przejdziemy po siedmiu miesiącach z czasu letniego na czas zimowy. Czas zimowy będzie obowiązywał przez kolejnych pięć miesięcy, do wiosny przyszłego roku.

Kiedy zmiana czasu?

Jak wiadomo, zmiana czasu odbywa się dwa razy do roku. Zawsze w ostatni weekend marca przechodzimy na czas letni, który oficjalnie nazywa się czasem środkowoeuropejskim letnim. W ostatni weekend października jest on odwoływany i zaczyna obowiązywać czas środkowoeuropejski, czyli potocznie mówiąc, czas zimowy.

Czas zimowy to czas środkowoeuropejski;

Czas letni to czas środkowoeuropejski letni.

Kiedy przestawiamy zegarki 2023?

Zmiana czasu polega na tym, że musimy przestawić godzinę w naszych zegarkach lub innych urządzeniach, które odmierzają czas. Zazwyczaj są to telefony i inne urządzenia elektroniczne.

Ostatni weekend października w tym roku przypada 28 i 29 października 2023 roku. Wtedy właśnie - w nocy z soboty na niedzielę – dojdzie do zmiany czasu z letniego na zimowy.

Jak przestawiamy wskazówki – do przodu czy do tyłu?

Technicznie zmiana czasu polega na przestawieniu wskazówek zegara o godzinę do tyłu - z godziny 3 na godzinę 2 w nocy, 29 października 2023 roku.

Cofnięcie wskazówek oznacza, że będziemy spali o godzinę dłużej.

Duża zmianą będzie również fakt, że o godzinę wcześniej szybciej będzie zapadał zmrok. Dzień będzie więc o godzinę krótszy.

Kiedy ostatnia zmiana czasy w Polsce?

Przy każdym przejściu z jednego czasu na drugi powraca pytanie – czy to już ostatnia zmiana czasu. Prowadzone kilka lat temu zaawansowane prace nad likwidacją zmiany czasy zostały przerwane z powodu wybuchu pandemii Covid-19.

Obecnie w Polsce obowiązuje rozporządzenie „w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2022–2026”. Zgodnie z nim, zmiana czasu w naszym kraju będzie utrzymana co najmniej do 2026 roku.

Czas letni w poszczególnych latach:

w 2024 r. – dnia 31 marca,

w 2025 r. – dnia 30 marca,

w 2026 r. – dnia 29 marca

Czas zimowy w poszczególnych latach:

w 2023 r. – dnia 29 października,

w 2024 r. – dnia 27 października,

w 2025 r. – dnia 26 października,

w 2026 r. – dnia 25 października.

Zmiana czasu. Kiedy koniec?

Przed upływem 2026 roku zapewne wróci dyskusja, co zrobić ze zmianą czasu w europejskim prawodawstwie. Na razie nie ma co do tego konsensusu, bowiem – ze względów geograficznych – jedne kraje chciałby pozostać przy czasie letnim, a inne przy czasie zimowym. Nie można nawet wykluczyć, że w Europie zostaną wprowadzone różne strefy czasowe.