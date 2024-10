Zmiana czasu 2024 na zimowy. Aktualna godzina. Czy już była zmiana czasu?

Zmiana czasu 2024 na zimowy

W Polsce, podobnie jak w całej Unii Europejskiej, do czasu zimowego wracamy zawsze w ostatnią niedzielę października (na czas letni przechodzimy w ostatnią niedzielę marca). To oznacza, że minionej nocy zaczął obowiązywać czas środkowoeuropejski.

Czy już była zmiana czasu?

Czy już była zmiana czasu? To pytanie zadaje sobie wiele osób w niedzielę rano. Tak, o godz. 3 w nocy cofnęliśmy wskazówki zegarów o godzinę do tyłu, na godz. 2. Tak „technicznie”, zgodnie z przepisami, wygląda przejście na czas zimowy.

Dzięki temu śpimy o godzinę dłużej. Niestety, godzinę wcześniej zapada też zmrok.

Zmiana czasu. Aktualna godzina

Oczywiście, nie było konieczności by wstawać o godzin, 3 w nocy, by cofnąć czas. Można zrobić to rano, trzeba tylko upewnić się która jest godzina. Większość urządzeń elektronicznych, jak choćby smartfony czy komputery, same ustawiają sobie prawidłową godzinę.

Osobiście musimy to zrobić jednak w części zegarków, a także w mniej zaawansowanych urządzeniach, jak choćby znaczna część sprzętów AGD.

Kiedy koniec zmiany czasu?

Obecnie kwestię zmiany czasu reguluje bezterminowo dyrektywa UE ze stycznia 2001 r.: ”Począwszy od 2002 r. okres czasu letniego kończy się w każdym państwie członkowskim o godz. 1.00 czasu uniwersalnego (GMT), w ostatnią niedzielę października".

W Polsce jest to rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 4 marca 2022 r. Obowiązuje ono do końca 2026 roku.

Oto daty zmian czasu do roku 2026.

Czas letni środkowoeuropejski wprowadza się:

w 2025 r. – dnia 30 marca,

w 2026 r. – dnia 29 marca

Czas letni środkowoeuropejski odwołuje się:

w 2025 r. – dnia 26 października,

w 2026 r. – dnia 25 października

Wiele wskazuje na to, że po tym terminie prace nad likwidacją zmiany czasu będą mogły być zakończone.

Zwłaszcza że, badań dotyczących wpływu zmiany czasu na nasze zdrowie, samopoczucie, środowisko i gospodarkę nie brakuje. Dowodzą one, że zmiana czasu zakłóca funkcjonowanie naszego zegara biologicznego.

Japończycy wyliczyli, że stosowanie wyłącznie jednego czasu może zmniejszyć emisję dwutlenku węgla o 400 tys. ton i pomóc zaoszczędzić do 930 mln litrów paliwa. Ponadto przyczynia się do spadku liczby ulicznych kradzieży o 10 proc. Ze zmian czasu w Japonii zrezygnowano (po raz ostatni czas zmieniono w 1951 r.).

Dziś w wymiarze ekonomicznym zmiany czasu to głównie koszty. Szczególnie zauważalne są one w systemach logistycznych - tam, gdzie wykorzystywany jest system pracy zmianowej czy w systemach elektronicznych prowadzących transakcje finansowe w wymiarze globalnym.