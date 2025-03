Znajdź pomysł na siebie! Kształcenie zawodowe w woj. dolnośląskim

Także w twoim województwie istnieją Branżowe Centra Umiejętności, które oferują rozwój w rozmaitych dziedzinach zawodowych. Jeśli chcesz zwiększyć swoje szanse na znalezienie pracy, która pozwoli ci żyć godnie i w poczuciu spełnienia, koniecznie sprawdź, co w swojej ofercie mają dolnośląskie BCU.

Czym są BCU?

Branżowe Centra Umiejętności dysponują zwykle zaawansowaną technologicznie placówką, umożliwiającą kształcenie, szkolenie i egzaminowanie w konkretnej dziedzinie zawodowej. To wsparcie tradycyjnego systemu szkolnictwa polegające na przygotowaniu uczestników szkoleń i kursów do pracy w wybranym zawodzie lub do jego zmiany. BCU łączą naukę z biznesem, wynosząc kształcenie zawodowe w Polsce na europejski czy wręcz światowy poziom, w ten sposób torując drogę do rozwoju młodym pokoleniom. Branżowe Centra Umiejętności są finansowane z Krajowego Planu Odbudowy - instrumentu Europejskiej Polityki Spójności. Dzięki BCU absolwenci szkół zyskują kompetencje przydatne zarówno dla pracodawców na całym świecie, jak i dla kraju. Młodzi, wykształceni i wykwalifikowani ludzie to potencjał kraju. To także szansa na rozwój i poduszka bezpieczeństwa w kryzysowych momentach. Szczegółowe informacje na temat BCU znajdziesz na https://www.gov.pl/web/edukacja/branzowe-centra-umiejetnosci.

Innowacje w sercu Wrocławia

Kim możesz być po automatyce przemysłowej? Dzięki odpowiedniem u przygotowaniu możesz zostać m.in. automatykiem, elektrykiem przemysłowym, inżynierem automatyki, programistą PLC czy technologiem wytwarzania zautomatyzowanego. Wrocławskie BCU specjalizuje się w automatyce przemysłowej. To obszar, w którym spotykają się trzy dziedziny: elektronika, informatyka i mechanika, które wspólnie usprawniają procesy produkcyjne w różnych gałęziach przemysłu. Wykorzystuje się tu m.in. Internet Rzeczy, drukowanie 3D, sztuczną inteligencję czy chmury obliczeniowe. Automatyka procesów ma duże znaczenie dla gospodarki - stanowi potencjał do rozwoju i zwiększa konkurencyjność polskich przedsiębiorców na rynku światowym. Jeśli to do ciebie przemawia, możesz zapisać się na kurs automatyki przemysłowej. Jest on dedykowany uczniom szkół zawodowych, średnich, techników, studentom politechnik, a także nauczycielom i osobom, które poszukują nowej ścieżki zawodowej. Dzięki współpracy BCU we Wrocławiu z lokalnym biznesem branżowym – studenci mogą tu realizować projekty rozwojowo- -badawcze, uczestniczyć w konferencjach czy odbyć staż zawodowy. Absolwenci mogą natomiast liczyć na udział w targach i atrakcyjne miejsca pracy w przyszłości. Sprawdź ofertę i terminy kursów na www.bcu-automatyka.pl/kursy-i-szkolenia/.

A może rozwój w logistyce?

BCU w Dziedzinie Logistyki we Wrocławiu powstało w odpowiedzi na wyzwania Zielonego Ładu, wymogi środowiskowe i technologiczne. Jego celem jest przygotowanie kadr pracowniczych na potrzeby branży logistycznej i przeszkolenie 700 osób. Do 30 września br. można wziąć udział w szkoleniach zawodowych (uczniowie i studenci), branżowych (dla nauczycieli kształcenia zawodowego), kursach edukacji pozaformalnej (osoby dorosłe), zajęciach praktycznych czy turnusach dokształcania teoretycznego. Oferta szkoleń jest dostępna na www. bcu-logistyka.pl/szkolenia. Ponadto wrocławskie BCU oferuje certyfikację kwalifikacji, jest też ośrodkiem egzaminacyjnym i prowadzi platformy zdalnego uczenia. WorldSkills Poland – konkurs dla zawodowców Konkursy WorldSkills czy EuroSkills to prestiżowe konkursy zawodowe, znane na cały świat. Jest też polska edycja, WorldSkills Poland, wspierana przez fundusze europejskie, a dokładnie przez Europejski Fundusz Społeczny.

Warto wziąć w nim udział, ponieważ to szansa na współpracę z najlepszymi i nawiązanie ciekawych znajomości, w tym biznesowych. W EuroSkills Poland 2023 po raz pierwszy Polacy zdobyli złote medale: we frezowaniu CNC, elektronice i integracji robotów przemysłowych. Pojawił się też srebrny krążek w dyscyplinie związanej z obsługą gości hotelowych i trzy brązowe medale w innych konkurencjach. To pokazuje, że Polacy mają potencjał i mogą osiągać świetne wyniki również na arenie międzynarodowej. Jeśli i ty chciałbyś podnieść swoje kompetencje zawodowe, doskonaląc się i trenując pod okiem ekspertów – zgłoś udział w konkursie. Śledź szczegóły i nie przegap terminów: https://worldskillspoland.org.pl/przykladowa-strona/rekrutacja-na-konkurs-regionalny/ekspert-2/.

BCU na Dolnym Śląsku

Czy wiesz, że finalnie na terenie całego kraju ma powstać 120 Branżowych Centrów Rozwoju? W twoim województwie są to m.in. centra związane z takimi dziedzinami jak:

l Elektromobilność – Wrocław,

l Elektryka – Wrocław,

l Energetyka – Zgorzelec,

l Górnictwo podziemne, przeróbka rud metali i surowców mineralnych – Lubin,

l Hotelarstwo – Olszyna,

l Mechatronika – Wałbrzych,

l Terapia zajęciowa – Wałbrzych.

Korzystając z mapy online (https://www.frse.org.pl/kpo-bcu-mapa), możesz dokładnie sprawdzić lokalizację planowanych centrów na Dolnym Śląsku.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?

Informacje o ofercie przygotowanej dzięki wsparciu z funduszy unijnych uzyskasz w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich. Szukaj najbliższego PIFE na www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/