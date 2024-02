Znany gangster "Lelek" nie żyje. Tragiczny finał próby zatrzymania przez CBŚP

Wschowa. Gangster "Lelek" nie żyje

O sprawie poinformowała wrocławska Gazeta Wyborcza. Do zdarzenia doszło we wtorek, 6 lutego, na terenie Wschowy w województwie lubuskim. Policjanci CBŚP chcieli zatrzymać Jacka B. na polecenie wrocławskiego wydziału zamiejscowego Prokuratury Krajowej. To ona prowadzi śledztwo w sprawie zbrodni, do których doszło na przełomie wieków w okolicach Zgorzelca na Dolnym Śląsku. „Lelek” był wtedy jedną z głównych postaci przestępczego światka w regionie.

Gdy mundurowi chcieli zatrzymać Jacka B., ten się zastrzelił. - Potwierdzam, że doszło na naszym terenie do skutecznej próby samobójczej. Do zdarzenia doszło w trakcie czynności prowadzonych przez CBŚP – powiedziała Gazecie Wyborczej Wrocław Maja Piwowarska, mówi rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji we Wschowie.

Według informatora gazety, „Lelek” już wcześniej miał zapowiadać znajomym, że nie da się zatrzymać przez policję.

Według ustaleń Wyborczej, w wtorek (6 lutego) zatrzymano jeszcze przynajmniej jedną osobę - Mariana M., pseudonim Maniek. Przed laty był on blisko związany „Lelkiem” i jego „biznesami”.

Bogata przestępcza przeszłość Jacka B.

Jacek B. swoją działalność przestępczą rozpoczął jeszcze w latach 90. Kilkanaście lat temu został zatrzymany przez CBŚP. Usłyszał wówczas m.in. zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą o charakterze zbrojnym. Został skazany i trafił do więzienia, w którym spędził kilkanaście lat. Na wolność wyszedł w październiku 2016 r.

W październiku 2019 r. "Lelek" został aresztowany w związku z wyłudzaniem nienależnego zwrot podatku VAT. Pieniądze pozyskiwane z przestępstw lokowane były następnie w innych interesach. Szacuje się, że grupa - którą miał kierować Jacek B. - mogła „wyprać” ponad 37 mln zł. Z aresztu został zwolniony w styczniu następnego roku.

Zwłoki odkopane w lesie

Śledczy sprawdzają cały czas sprawy zbrodni, do których miało dojść w czasie „wojny spirytusowej”, zwanej również „wojną zgorzelecką”, miała miejsce w latach 90. ubiegłego wieku. Toczyła się głównie na Dolnym Śląsku, ale także na terenie województw Lubuskiego oraz Wielkopolskiego. Członkowie rywalizujących grup przestępczych terroryzowali mieszkańców, a walka o wpływy skutkowała brutalnymi przestępstwami z użyciem broni palnej.

W połowie ubiegłego roku w lesie pod Jędrzychowicami (powiat zgorzelecki) odkryto szczątki mężczyzny, który został zamordowany, a następnie zakopany 6 metrów pod ziemią. Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o tę zbrodnię, którymi byli gangsterzy aktywni w czasie "wojny spirytusowej'.

Potrzebujesz pomocy? Nie jesteś sam!

Jeżeli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

800 70 2222 - CAŁODOBOWY - Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym

800 12 12 12 - CAŁODOBOWY - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

116 111 - CAŁODOBOWY - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

116 123 - CAŁODOBOWY - Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych

112 - CAŁODOBOWY - Numer alarmowy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia