Zobacz, jak wygląda praca od zaplecza! Przyjdź na Dzień Zaplecza Technicznego w MPK Wrocław i dołącz do zespołu fachowców

2025-10-27 0:00 Materiał sponsorowany

MPK Wrocław codziennie realizuje około 10 000 kursów, obsługując pół miliona pasażerów. Za tą imponującą liczbą stoi nie tylko flota autobusów i tramwajów, ale przede wszystkim ludzie – zarówno kierowcy i motorniczowie, ale też mechanicy, spawacze, elektromechanicy i ślusarze, którzy dbają o każdy pojazd. Już 6 listopada możesz poznać ich pracę od środka podczas wyjątkowego Dnia Zaplecza Technicznego na zajezdni Borek.

Mechanicy pojazdów samochodowych, spawacze, elektromonterzy, elektromechanicy, ślusarze… Każdego dnia nad kursującymi po mieście wozami MPK czuwa zespół ponad 700 wykwalifikowanych specjalistów zaplecza technicznego. Jednym z nich jest pan Sławomir ‒ ślusarz, do którego obowiązków należy m.in. wykonywanie napraw awaryjnych i bieżących wagonów tramwajowych czy regeneracja ich podzespołów. 

Z życia ślusarza

Praca Pana Sławka to nie tylko dbałość o stan techniczny taboru. Jak sam mówi, stanowisko ślusarza w MPK Wrocław to zawód odpowiedzialny i pełen wyzwań: – Moja praca przede wszystkim polega na kontroli kół oraz na sprawdzaniu stanu technicznego wózków jezdnych wraz z ich naprawą i konserwacją – wyjaśnia. – Ale to nie tylko mechanika, to odpowiedzialność za bezpieczeństwo tysięcy osób, które codziennie korzystają z komunikacji miejskiej. Nasza praca ma wpływ na funkcjonowanie Wrocławia. Dzięki nam pasażerowie mogą bezpiecznie dotrzeć do pracy, szkoły czy lekarza. To daje poczucie sensu – dodaje pan Sławek.

W pracy technicznej w MPK Wrocław trudno o rutynę. Każdy dzień przynosi nowe zadania i wyzwania. – Nigdy nie wiemy, co nas czeka danego dnia – mówi. – Ale właśnie to sprawia, że jest ciekawa. Poza tym mamy świetną, zgraną brygadę. Wzajemna pomoc to podstawa, bo wielu rzeczy nie da się zrobić samemu – podkreśla ślusarz z MPK.

Jak aplikować?

Aby zostać pracownikiem zaplecza technicznego w MPK Wrocław trzeba mieć odpowiednie kwalifikacje, m.in. wykształcenie minimum zawodowe o wybranym profilu mechanicznym.

Kandydatom do pracy MPK oferuje umowę o pracę, możliwość rozwoju zawodowego, stabilną pracę w firmie o ugruntowanej pozycji i bogaty pakiet socjalny, do którego zaliczają się np.

  • dofinansowanie do wczasów,
  • świadczenia świąteczne i paczki mikołajkowe
  • bilet na komunikację miejską,
  • pożyczki na preferencyjnych warunkach,
  • możliwość wypoczynku w firmowym ośrodku wypoczynkowym w Dolinie Baryczy,
  • wejściówki na wydarzenia kulturalne i sportowe.

Więcej informacji o rekrutacji i aktualne wakaty znajdziesz na www.mpk.wroc.pl/kariera.

Przyjdź na Dzień Zaplecza Technicznego

Jeżeli jesteś elektromonterem taboru szynowego, mechanikiem, elektromechanikiem, elektronikiem, czy spawaczem i chcesz osobiście sprawdzić, jak wygląda praca w MPK, możesz to zrobić podczas Dnia Zaplecza Technicznego na zajezdni Borek. Podczas tego wydarzenia przewoźnik otworzy swoje bramy specjalnie dla kandydatów zainteresowanych zatrudnieniem przy obsłudze technicznej wrocławskich tramwajów. Już 6 listopada w godz. 14-18 możesz zobaczyć jak wygląda pojazd z perspektywy kanału naprawczego czy tokarka do kół, posłuchać jak naprawia się wózki tramwajowe i dowiedzieć się więcej na temat warunków rekrutacji prowadzonych przez MPK Wrocław.

Przyjdź na Dzień Zaplecza Technicznego MPK Wrocław i sprawdź, czy to praca dla Ciebie:

  • zajezdnia Borek (ul. Powstańców Śląskich 209),
  • 6 listopada,
  • godz. 14-18 (wejście na zajezdnię w turach co pół godziny).

MPK WROCŁAW