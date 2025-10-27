Zobacz, jak wygląda praca od zaplecza! Przyjdź na Dzień Zaplecza Technicznego w MPK Wrocław i dołącz do zespołu fachowców

Mechanicy pojazdów samochodowych, spawacze, elektromonterzy, elektromechanicy, ślusarze… Każdego dnia nad kursującymi po mieście wozami MPK czuwa zespół ponad 700 wykwalifikowanych specjalistów zaplecza technicznego. Jednym z nich jest pan Sławomir ‒ ślusarz, do którego obowiązków należy m.in. wykonywanie napraw awaryjnych i bieżących wagonów tramwajowych czy regeneracja ich podzespołów.

Z życia ślusarza

Praca Pana Sławka to nie tylko dbałość o stan techniczny taboru. Jak sam mówi, stanowisko ślusarza w MPK Wrocław to zawód odpowiedzialny i pełen wyzwań: – Moja praca przede wszystkim polega na kontroli kół oraz na sprawdzaniu stanu technicznego wózków jezdnych wraz z ich naprawą i konserwacją – wyjaśnia. – Ale to nie tylko mechanika, to odpowiedzialność za bezpieczeństwo tysięcy osób, które codziennie korzystają z komunikacji miejskiej. Nasza praca ma wpływ na funkcjonowanie Wrocławia. Dzięki nam pasażerowie mogą bezpiecznie dotrzeć do pracy, szkoły czy lekarza. To daje poczucie sensu – dodaje pan Sławek.

W pracy technicznej w MPK Wrocław trudno o rutynę. Każdy dzień przynosi nowe zadania i wyzwania. – Nigdy nie wiemy, co nas czeka danego dnia – mówi. – Ale właśnie to sprawia, że jest ciekawa. Poza tym mamy świetną, zgraną brygadę. Wzajemna pomoc to podstawa, bo wielu rzeczy nie da się zrobić samemu – podkreśla ślusarz z MPK.

Jak aplikować?

Aby zostać pracownikiem zaplecza technicznego w MPK Wrocław trzeba mieć odpowiednie kwalifikacje, m.in. wykształcenie minimum zawodowe o wybranym profilu mechanicznym.

Kandydatom do pracy MPK oferuje umowę o pracę, możliwość rozwoju zawodowego, stabilną pracę w firmie o ugruntowanej pozycji i bogaty pakiet socjalny, do którego zaliczają się np.

dofinansowanie do wczasów,

świadczenia świąteczne i paczki mikołajkowe

bilet na komunikację miejską,

pożyczki na preferencyjnych warunkach,

możliwość wypoczynku w firmowym ośrodku wypoczynkowym w Dolinie Baryczy,

wejściówki na wydarzenia kulturalne i sportowe.

Więcej informacji o rekrutacji i aktualne wakaty znajdziesz na www.mpk.wroc.pl/kariera.

Przyjdź na Dzień Zaplecza Technicznego

Jeżeli jesteś elektromonterem taboru szynowego, mechanikiem, elektromechanikiem, elektronikiem, czy spawaczem i chcesz osobiście sprawdzić, jak wygląda praca w MPK, możesz to zrobić podczas Dnia Zaplecza Technicznego na zajezdni Borek. Podczas tego wydarzenia przewoźnik otworzy swoje bramy specjalnie dla kandydatów zainteresowanych zatrudnieniem przy obsłudze technicznej wrocławskich tramwajów. Już 6 listopada w godz. 14-18 możesz zobaczyć jak wygląda pojazd z perspektywy kanału naprawczego czy tokarka do kół, posłuchać jak naprawia się wózki tramwajowe i dowiedzieć się więcej na temat warunków rekrutacji prowadzonych przez MPK Wrocław.

Przyjdź na Dzień Zaplecza Technicznego MPK Wrocław i sprawdź, czy to praca dla Ciebie:

zajezdnia Borek (ul. Powstańców Śląskich 209),

6 listopada,

godz. 14-18 (wejście na zajezdnię w turach co pół godziny).

